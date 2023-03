Calcio. L'Albenga replica alla Cairese: "Una ripicca per la mancata concessione dell'anticipo. Procederemo legalmente contro chi diffamerà il presidente Marinelli"

La società ospitante aveva chiesto, al solo fine di poter aumentare il proprio “incasso partita” e non per altri motivi, di poter disputare l’incontro di sabato pomeriggio invece che alla domenica come da programma. Questa società, per soli motivi organizzativi e per indisponibilità di alcuni giocatori per la giornata di sabato, ha dovuto rigettare tale richiesta.