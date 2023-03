Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: i provvedimenti nei gironi ponentini

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA A E B

GARE DEL 11/ 3/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

CROVELLA LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

VARGIU MAURIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCA (CELLA 1956)

DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEANI LORENZO (SAVONA 1907 FBC)

CAREDDA STEFANO (SAVONA 1907 FBC)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTANGIA LUIGI (VELOCE 1910)

GARE DEL 12/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

Euro 125,00 AURORA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento dei propri sostenitori i quali, dopo il pareggio avversario e fino al termine della gara, rivolgevano al ddg ripetute espressioni ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio. Dopo il termine della gara mentre il ddg rientrava nel proprio spogliatoio, proseguivano gli insulti, ed un sostenitore della stessa società continuava a sforzare il cancello che era chiuso a chiave, mentre rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

CARDUCCI FRANCESCO (AURORA CALCIO)

Al termine della gara, correva verso il ddg, rivolgendogli ripetute espressioni ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, inseguiva il ddg fino al suo spogliatoio, dove continuava con minacce di aggressione, venendo trattenuto a fatica da tesserati della propria società; continuava nel proprio atteggiamento ingiurioso e minaccioso, anche una volta che il ddg era entrato nello spogliatoio.

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 3/2023

CONDRO FORTUNATO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

ADAMI SIMONE (AURORA CALCIO)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTELLI ALBERTO (AURORA CALCIO)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

TALBI AHMED (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PESCO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FAVARA MATTEO (ALTARESE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)

GESUALDI GABRIELE (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

LAI DANIELE (PLODIO 1997)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BADOINO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

BIANCO MICHAEL (SAN FRANCESCO LOANO)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

MINARDI IACOPO (MASONE)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

CROCE FABIO (MALLARE)

PALMIERE GIANLUCA (MALLARE)

SEMERIA SILVIO (ONEGLIA CALCIO)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DI MARI ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPI FABIO (ALBISSOLE 1909)

BOLESAN ALESSANDRO (MASONE)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

ODDONE CRISTIANO (MILLESIMO CALCIO)

LA PIANA ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

BIANCO LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)

MARUCA ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

VALENTINO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

VERRANDO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)