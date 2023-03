Volley, Under 14. L'Albenga Volley Blu finisce la qualificazioni a punteggio pieno: oggi l'andata dei quarti di finale

Si chiude da imbattute il campionato di qualificazione delle ragazze dell’Albenga Volley Blu Under 14, il successo per 3 a 1 sull’Autoscuole Riunite, seconda della classifica, vale il 12 su 12 e l’accresso alla fase finale come testa di serie.

Il primo set va alla squadra sanremese, ma da li in avanti le biancoblù macinano gioco portando a casa altri tre punti.

Oggi l’andata sul campo della Casa del Mobile Carcare dei quarti di finale, domenica sarà invece il giorno del ritorno che vale un posto nella final four del campionato territoriale.

ALBENGA VOLLEY BLU – AUTOSCUOLE RIUNITE 3-1 (18-25 / 25-13 / 25-20 / 25-11)