Calcio. Il Vado a fianco di Sofia Sacchitelli. Nicolò Costa e Christian Cenci donano il premio stagionale per la lotta contro l'angiosarcoma cardiaco

Nel corso delle ultime settimane il nome di Sofia Sacchitelli è diventato noto in buona parte dell'arco regionale ligure.

La ragazza ventitreenne genovese, studente di medicina, sta ispirando tantissime persone con la propria battaglia contro l'angiosarcoma cardiaco, un raro tumore che colpisce il muscolo più importante del corpo umano.

La lotta è impari, vista l'inoperabilità della forma che ha colpito Sofia, ma con estrema lucidità, pur con un inevitabile velo di tristezza, la volontà di assaporarsi ogni momento rimane intatta.

La ricerca resta la speranza per gli anni a venire e, seppur la stessa Sofia non potrà goderne a breve dei risultati, l'auspicio di vedere le diagnosi future crollare a zero rimane il desiderio più grande, da studentessa medicina e da essere umano.

Anche all'interno dello spogliatoio rossoblu il messaggio di Sofia ha fatto capolino (CLICCA QUI per leggerlo), nel senso letterale del termine: il match analyst Nicolò Costa ha infatti appeso il messaggio della giovane tifosa blucerchiata, per invitare l'intero gruppo squadra a sostenere con un contributo la ricerca.

Sia Nicolò che il centrocampista Christian Cenci hanno devoluto l'intero premio elargito dalla società, dopo la vittoria di Gozzano e il superamento dei 60 punti in classifica:

"Appena Nicolò mi ha parlato di questa iniziativa - racconta Christian - ho subito voluto sostenerla, donando l'intero premio.

La vita è fatta di aspetti concreti, gesti veri e significativi che, seppur simbolici, possono aiutare il prossimo in maniera tangibile.

Quante spese superflue ci accompagnano ogni giorno? In proporzione alle esigenze di ognuno, tutti possiamo rinunciare a qualcosa e dare una mano a chi ne ha bisogno, ancor di più per sostenere la ricerca che, direttamente o indirettamente, rappresenta un investimento per noi stessi e i nostri cari.

La reazione dei miei compagni? E' stata subito positiva, c'è stata ampia partecipazione da parte di tutti. Aiutare gi altri è sempre stata una mia prerogativa, forse anche per questo gioco mezz'ala a centrocampo - chiosa sorridendo Cenci - sostenendo sia la fase offensiva che quella difensiva".