Calcio, Speranza. Potenziare ulteriormente il vivaio resta l'obiettivo del ds Mauro Rosa: "Solo così potremo rinforzare anche la Prima Squadra"

Lo Speranza ci ha provato fino all'ultimo, sabato scorso, a provare a strappare almeno un pareggio in casa del Multedo Levante, una delle squadre più in forma dell'intero girone B del campionato di Prima Categoria.

La situazione generale dei rossoverdi non era però delle migliori e la squadra di mister Bazzigalupi ha avuto la meglio nel finale di gara.

Chiudere al meglio il campionato resta l'obiettivo, ma il direttore sportivo Mauro Rosa è pronto a svolgere lo sguardo già al campionato 2023-24.

"Non eravamo nelle condizioni migliore per provare a porre il freno al Multedo - spiega il ds rossoverde - tra infortuni e ragazzi impegnati con il lavoro, il numero dei giocatori a disposizione di mister Girgenti era francamente limitato. Nessuno si è però tirato indietro, mettendoci cuore e impegno fino alla fine. La nota più positiva, ne sono convinto, è la presenza in campo del 2003 Dagliano e del 2005 Saruggia.

La nostra è una stagione di semina? Assolutamente sì, ancor di più con il ritorno di Davide in panchina e l'arrivo in società del vice presidnete Calopristi: il focus resta il Settore Giovanile e da lì vogliamo ripartire forte, con l'organizzazione delle leve e dei nostri tornei. Da questa base potremo alzare anche le ambizioni della Prima Squadra

In più celebreremo il centenario della partecipazione dello Speranza al massimo campionato italiano, attraverso la raccolta di materiale storico e altre iniziative che sveleremo nei prossimi giorni".

La chiusura è sull'abolizione del vincolo.

"Sarà una novità per tutti. Credo sia giusto liberare i giocatori da una catena così persistente nel corso degli anni, ma bisognerà trovare comunque un punto di equilibrio per sostenere i club. Dovremo toccare con mano la riforma, solo a quel punto potremo valutare a pieno pro e contro".