Calcio, Albenga. La concentrazione di Cristiano Chiarlone: "Meno emozione rispetto al match di andata. Gabriel Graziani? Domani ci sarà"

Ancora ventiquattr'ore e il penultimo derby provinciale di questa stagione, l'ultimo fuori casa, sarà realtà.

Gli ingauni sono di fatto chiamati ad affrontare uno degli ultimi scogli verso la Serie D, sul campo di una Cairese ancora pienamente in corsa per raggiungere gli spareggi playoff grazie al secondo posto in graduatoria.

Un quid emotivo in più per Cristiano Chiarlone, seppur il dirigente del team ingauno abbia scaricato buona parte dell'emozione già nella partita di andata.

"Il fatto di veder giocare mio figlio nella squadra avversaria e di essere legato a doppio filo con la città mi condiziona meno rispetto alla partita del Riva.

Buona parte dell'emozione l'ho già infatti scontata ed è giusto che sia così.

Ci aspetta una gara complicata, lo sappiamo bene, per le qualità del nostro avversario e anche per la tipologia del terreno di gioco su sui si disputerà la partita. Noi dal canto nostro sappiamo bene dove vogliamo arrivare e scenderemo in campo per avvicinare il nostro obiettivo".

Rifinitura su un campo in erba naturale in vista?

"Ormai i campi naturali si contano sulla dita di una mano e tanti ragazzi, soprattutto i più giovani non sono più abituati a gestire il pallone sull'erba e su un campo di gioco in terra. Disputare l'ultima sessione prima della partita, a Villanova, sarà d'aiuto ai ragazzi per prendere le dovute misure".

Si è parlato tanto del caso relativo al tutore di Gabriel Graziani, domani sarà in campo?

"Gabriel per noi è un giocatore importante: la sua fisicità in mezzo al campo si sente e non dimentichiamoci che è un under.

Per il discorso tutore, abbiamo inviato all'Associazione Italiana Arbitri una certificazione sull'idoneità del tutore stesso, per evitare altri spiacevoli inconvenienti".