Calcio. Serie D: il momento magico del Vado prosegue a suon di vittorie. Didu dopo il 3-0 al Bra: "La partita che mi ha regalato maggiori emozioni"

Non ha mai lasciato trasparire particolari emozioni mister Didu nelle interviste post partita, ma il 3-0 rifilato al Bra dal suo Vado ha in parte "sciolto" anche il tecnico ex Borgosesia e Chieri, a dir poco entusiasta per l'ennesima, esaltante prestazione di Lo Bosco e compagni in questo girone di ritorno da record.

Contro i piemontesi, sbarcati al "Chittolina" con un ruolino di marcia di assoluto rispetto (sei vittorie di fila e porta inviolata da otto giornate), si è preso la scena il giovane difensore Ghigliotti, autore di una straordinaria doppietta prima del sigillo definitivo da parte di Cenci: "Credo che la prestazione di oggi mi abbia regalato emozioni particolari che mai avevo provato quest' anno - le parole dell'allenatore rossoblu - quando i tuoi giocatori mettono in campo prestazioni del genere significa che il lavoro portato avanti fin qui è stato fatto piuttosto bene. Tutti si fanno trovare pronti, chi gioca e chi entra dopo, un filotto di questo tipo nel girone di ritorno dimostra a pieno la crescita dell'intero gruppo".

Sono solamente due i punti che a questo punto separano il Vado dalla Sanremese seconda in classifica: "Pensiamo a ricaricare le pile durante la sosta, sono state settimane impegnative anche per me tra allenamenti e corso Uefa A, ma ci preparemo con grande entusiasmo in vista delle due partite contro Sestri Levante e Sanremese prima della pausa pasquale".