Volley, Serie D. La Tweener Andora chiude con un successo e ora pensa alla finalissima regionale

Si chiude con una vittoria il campionato della Tweener Andora, le bianco blu battono 3 a 1 la Corradini Home chiudendo il loro cammino che le ha portate in Serie C con 46 punti.



La squadra di coach Ammendola parte subito forte e conquista il primo set. Il secondo va invece alla formazione imperiese, ma la squadra andorese ha voglia di tornare ai tre punti e lo fa chiudendo la sfida in modo magistrale.



Ora sarà sfida all'Albaro Volley, squadra vincitrice del girone B. Un incontro per assegnare il titolo di campionesse regionali, un ultimo sforzo per rendere la stagione ancora più straordinaria.