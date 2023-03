Calcio, Eccellenza. Imperia, continua la caccia al secondo posto: esordio per l'argentino Facundo Luques (VIDEO)

L'Imperia prosegue il suo ottimo stato di forma nel campionato di Eccellenza e lo dimostra con una prova di forza sul campo della Genova Calcio grazie ad un sonoro poker esterno.

La squadra di mister Solari resta così in scia al secondo posto della Lavagnese (distante quattro lunghezze) che vale l'accesso ai playoff per la promozione in Serie D.

In terra genovese ha esordito con la maglia neroazzurra l'ultimo arrivato al 'Ciccione', l'attaccante mancino l'argentino Facundo Luques in arrivo dal Club Atletico Sarmiento. A presentare i giocatore ai canali social del club neroazzurro è stato il Direttore Sportivo Pino Fava:

"Siamo riusciti a portare a casa un giocatore argentino molto importante, un attaccante mancino che ci darà una grande mano in questo finale di stagione oltre ad essere un importante investimento per il futuro".