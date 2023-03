Pallanuoto. Notte magica alla Zanelli, la Rari Nantes Savona a caccia della finale di Coppa Len

Il conto alla rovescia sul calendario si è finalmente esaurito: questa sera la Rari Nantes Savona tornerà infatti a respirare tra le mura amiche l'aria dell'alta competizione europea per la semifinale di ritorno di Coppa Len.

Dopo aver eliminato Ortigia e Tourcoing nella fase a eliminazione diretta, i biancorossi di Angelini dovranno avere la meglio a partire dalle 19:00 sulla Pallanuoto Trieste, dopo il 9-9 maturato in terra giuliana nella gara di andata.

Una partita che sulla carta si preannuncia spigolosa ed equilibrata, cercando di capire se vi saranno anche strascichi dopo la brutta sconfitta in campionato contro Roma. A Ostia era assente il portiere Nicosia, le cui condizioni saranno valtuate fino all'ultimo, mentre bisognerà ancora attendere per il recupero di capitan Valerio Rizzo.

Sarà importante quindi liberare subito testa e muscoli, per ritrovare quel gioco ad alta intensità che ha permesso a Panerai e compagni di disegnare le vittorie più belle di questa stagione, con la curiosità di comprendere quale sarà anche la ripsosta della città in termine di afflusso nella struttura di Corso Colombo, sia in termini di sostegno ma anche di rappresentanza istituzionale.

Fischio d'inizio alle ore 19:00 (ingresso a 10 euro, gratuito per gli under 16), in palio c'è il ritorno in una finale europea dopo 11 anni, quando il sodalizio del presidente Polti celebrò il doppio trionfo consecutivo in Coppa Len tra il 2011 e il 2012: un'altra epoca che però nel tempio della pallanuoto savonese si vuole tornare a respirare di nuovo.