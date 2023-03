Calcio dilettantistico. Dopo l'abolizione del vincolo come evolveranno le quote under?

I campionati stanno entrando nella loro fase conclusiva, ma i direttori sportivi sono già con le antenne ben alzate in vista della stagione 2023/2024.

L'abolizione del vincolo sportivo è ormai alle porte e sancirà di fatto la rivoluzione più importante nelle ultime decadi per le società dilettantistiche.

Di fatto i giocatori non saranno più legati alle società fino al venticinquesimo anno di età, essendo liberi di anno in anno di trovarsi una nuova sistemazione.

Una riforma copernicana che molti addetti ai lavori, con le dovute proporzioni, hanno paragonato alla "sentenza Bosman".

Tante le incognite che, sondando i vari club, stanno spingendo a dei ragionamenti le società ponentine in modo particolare su tre tematiche: investimenti, tempistiche e quote under.

Sul tema investimenti, il cruccio principale è legato all'investire sulle leve giovanili prossime alla maggiore età. Quale tipo di vantaggio, rispetto alla regolamentazione attuale - ha spiegato più di un ds - vi sarebbe nella strutturazione di un settore giovanile di livello se una società economicamente forte può ingaggiare il proprio tesserato?

Tempistiche e quota under si legano invece tra di loro. Si attende di capire dalla Lega Nazionale Dilettanti quali saranno i regolamenti per il prossimo nuovo campionato. Da quanto filtra, è probabile che ogni comitato regionale avrà la possibilità di muoversi in autonomia, seppur c'è chi caldeggi una totale abolizione dele quote under. Il rischio, a detta di alcuni, è che i rimborsi possano aumentare considerevolmente per i più giovani: un fattore poco educativo e al contempo penalizzante per le società. Sarà quindi basilare creare un sistema di fidelizzazione tra il sodalizio e i propri talenti, facilitando anche un rapido ed eventuale ingresso nei ranghi delle Prime Squadre.

Non è escluso, infine, che alcune riflessioni cadano anche sui campionati Juniores: i calciatori diciottenni hanno subito una forte evoluzione rispetto a dieci - vent'anni fa, tanto che potrebbe tornare in auge l'istituzione delle formazioni Under 23.

Tutto è particolarmente fluido, la LND sta recependo indicazioni dai vari territori, ma inevibtabilmente a stretto giro di posta sarà tracciata una linea definitiva per permettere ai club di organizzarsi con tempistiche sufficienti.