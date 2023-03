Calcio, Pietra Ligure. Filippo Pili chiama l'ultimo sforzo: "Col Ventimiglia la finale delle finali" (VIDEO)

I pareggio del Pietra Ligure a Carcare e del Serra Riccò con il Celle Varazze hanno lasciato inalterate le distanze in vetta alla classifica.

Filippo Pili e l'intera squadra di mister Pisano aspetta solo di mettere la ciliegina sulla torta nel match clou di domenica prossima al Devincenzi, quando basterà battere il Ventimiglia per ottenere l'immediato ritorno in Eccellenza.

Un traguardo a portata di mano, secondo il centrale biancoceleste, anche grazie alla maturazione vissuta nel corso del campionato in corso, dominato in lungo e in largo.