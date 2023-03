Calcio, Prima Categoria A: Pontelungo e Camporosso non cedono il passo, match point granata a Millesimo

Il girone A di Prima Categoria esprimerà i propri verdetti negli ultimi 90 minuti di gioco.

I risultati maturati nel pomeriggio hanno infatti lasciato intatte le distanze tra il Pontelungo e il Camporosso.

I granata, battendo 2-0 l'Andora (Velaj e Guardone), si sono guadagnati la possibilità del match point sul campo del Millesimo, domenica prossima, per prevalere definitivamente su una grande avversarsia come la formazione guidata da Carmelo Luci (oggi 3-0 alla San Filippo Neri Yepp).

In coda fondamentale successo del Mallare sull'Oneglia (2-0 Reale e Pistone), che permette ai lupi di poter ancora sperare negli spareggi per non retrocedere.

La classifica: