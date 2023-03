Volley, Serie C. Il cammino della Vigo Albenga non si ferma: 3 a 0 anche al Podenzana Tresana Volley

Vincere per non pensare ad altro, è questo l’unico pensiero che si deve avere in casa Vigo Albenga per giungere al termine della stagione davanti a tutti. La squadra di coach Siccardi non sbaglia neanche nella lunga trasferta in casa del Podenzana Tresana Volley imponendosi con un netto 3 a 0.

Match combattuto con la formazione massese che non si arrende facilmente. Alla fine ne arriva un successo pieno, che proietta le biancoblù alla prossima sfida tra le mura amiche contro il Normac AVB, unica squadra che fin qui a rallentato, arrendendosi comunque 3 a 2, il cammino della formazione ingauna.

PODENZANA TRESANA VOLLEY – VIGO ALBENGA 0-3 (24-26 / 22-25 / 22-25)