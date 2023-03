XII Vibram Maremontana: i 60 km ad Andreas Reiterer e Fabiola Conti

Grande successo di atleti e di pubblico per la dodicesima edizione della Vibram Maremontana Trail - Memorial Cencin De Francesco che si è svolta a Loano il 24, 25 e 26 marzo coinvolgendo 10 brand internazionali presenti con i loro stand e prodotti innovativi, e ben 17 organizzatori di manifestazioni di trail running provenienti da tutta Italia per pubblicizzare le loro gare.

Il programma prevedeva:

- venerdì 24, la presentazione del nuovo Dinamo Running Team, il punto sul progetto del Vibram Maremontana Running Park con Natalia Mastrota come testimonial tecnico, la presentazione del nuovo Vibram Terres MonvisoRunning Park, l' ”Outdoor Film Festival” by Vibram, la presentazione del progetto di Find The Cure a sostegno della Scuola Milola in Tanziana, concretizzato nella camminata non competitiva W8lking for Milola.

- sabato 25, passeggiate alla scoperta del Running Park a cura del CAI Loano, con pulizia dei sentieri a cura dei Green Teams dell'Istituto Falcone di Loano; Sunset Run Test Altra a cura del Team Vibram Altra Running con l'atleta elite Francesco Cucco e aperitivo finale in collaborazione con Menabrea, oltre al Kids Beach Trail a cura di Virginia Olivieri e Pablo Barnes, dedicato ai giovani atleti dagli 8 ai 13 anni. Nel frattempo, si tenevano le conferenze di Sport e Medicina curate dalle Dott.sse Annamaria Nicolino e Marta Vitali, il progetto “Mi voglio Bene” dell'Associazione per la lotta all'ictus a cura della dott.ssa Tiziana Tassinari della Fondazione Tassinari Grassi ETS ODV, la Vibram Fivefingers Educational Area con Angelo Belotti e la presentazione del Progetto Dinamo Running Team e dei suoi atleti. Ha completato il programma delle conferenze la presentazione dei Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo con Paolo Germanetto e Fulvio Massa;

- domenica 26, le gare di corsa su cinque distanze, 60, 45, 25, 14 e 8 Km, oltre alla camminata non competitiva W8lking for Milola, con oltre 1000 partecipanti italiani e stranieri, in rappresentanza di 14 nazionalità.

La vittoria della 60 Km è andata a Reiterer Andreas del Dinamo Team SSD ARL, che ha tagliato il traguardo in 05:56:46. Il secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Cheraz Davide del Dinamo Team (06:14:38) e Borgialli Riccardo di Sport Project VCO (06:33:07); quarto posto per Bonardi Manuel dell'ASD Atletica Pidaggia 1528 - Topo Athletic (06:37:13) e quinto per Arrigoni Luca della Pegarun ASD (06:37:13).

Prima tra le donne con il tempo di 07:14:00 è Conti Fabiola del Dinamo Team SSD ARL davanti a Cugnetto Marina dell'Atletica Saluzzo – Team Scarpa (07:31.38), Spagnol Camilla dell'A.S.D. Team KM Sport - Team Crazy-Hoka (07:37:58), Olivi Alessandra della Black Warriors ASD - Mico/Scarpa (07:57:06) e Pretto Francesca dell'Atletica Vicentina - Destination Unknown Coaching (07:57:28).

Si aggiudicano il podio maschile della 45 Km Minoggio Cristian con 04:21:08 del Dinamo Team SSD ARL, Gianola Mattia del Dinamo Team SSD ARL (04:22:21) e Macellaro Alessandro dell'ASD Podistica Torino – Team Kailas (04:46:55). Seguono Meridio Michele di Vicenza Marathon (04:50:42) e Poggi Nicola di Sisport SSD ARL (05:04:36).

La classifica femminile della 45 Km vede sul primo gradino del podio Giovando Chiara dell'Atletica Monterosa Fogu Arnad - Team Pegarun con 05:30:35, seguita da Merli Andrée della Up&Down ASD (06:22:44), e Dematteis Luisa dell'ASD Podistica Valle Varaita (06:22:57). Quarto posto per Macocco Chiara di TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. (06:25:44) e quinto per Canino Raffaella (06:28:34).

Primo uomo della 25 Km è il francese Loustau Vincent del Team Vibram con 02:04:51, seguito da Einaudi Mattia dell'ASD Podistica Valle Varaita (02:10:18), Gianola Erik di FALCHI-LECCO (02:14:52), Gaggero