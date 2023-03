Motori. Buon terzo posto al 49° Rally Team 971 per il savonese Mattia Pastorino

Sabato 25 e domenica 26, si è concluso per l'equipaggio composto dal pilota canavesano Gabriele Priante navigato dal savonese Mattia Pastorino il 49° Rally Team 971 la gara test in visione del Rally di Alba (Intitolato come Rally regione Piemonte) valido per il campionato Italiano rally in programma i prossomo 14/15 aprile.



Gara impegnativa sotto tutti i punti di vista, prendere feeling con la nuova vettura, valutare le variazioni di setup, equipaggi competitivi data già la molta più esperinza e non ultima l'incognita del meteo che nel pomeriggio ha bagnato il secondo passaggio creando non pochi problemi alle vetture assettate da asciutto.



Il risultato finale è stato per l'equipaggio più che soddisfacente, si è potuto raccogliere sufficienti dati per affrontare la stagione cercando di essere competitivi fin da subito.



La gara è stata conclusa con un buon 3° posto di classe Rally5 ed un 3° posto di gruppo Ra5N portandoli al 20° posto nella classifica assoluta.