Rugby. Un bel Savona contro Ivrea, eporediesi doppiati 45-22

La quint’ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie A ha emesso altri risultati negativi per le squadre liguri, sempre piu’ coinvolti nella lotta per la salvezza dalla retrocessione. Il CUS Genova ha solo sfiorato la conquista del punto di bonus difensivo lasciando sconfitto il CarliniBollesan (10/24) con un non irresistibile VII Torino. Denis Corona ha messo a segno una meta, una trasformazione e un penalty. La Pro Recco è letteralmente franato a Biella cedendo (71/14) siglando solo due mete con Lubabalo Mtyanda e Navone. In Serie B, invece, è arrivata la sonante affermazione casalinga del Savona che ha sottomesso l’Ivrea segnando le mete con Bernat (2), Rossi F., Franceri, Rando, Serra, Franceri e Ramaj (1), le trasformazioni portano la firma di Serra (4) e Franceri (1).

Nei Campionati giovanili spicca l’affermazione di giornata delle Province dell’Ovest sul CUS Torino, ma soprattutto la qualificazione alle fasi nazionali di categoria, insieme ai pari età dell’Amatori & Union Milano.

SERIE A GIRONE 1 – VII G. RITORNO

CUS Genova – TKGROUP VII Torino 10/24

Biella – AIRCOM Recco 71/14

Parabiago – Amatori Alghero 31/24

Noceto – A.S.R. Milano 24/28

CUS Milano – Parma 27/12

PROMOTICA I Centurioni in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 68, Noceto 56, CUS Milano 52, ASR Milano 49, Centurioni 48, Biella 46, VII Torino 42, Parma 38, Alghero 30, CUS Genova e Pro Recco punti 9.

SERIE B GIRONE 1 – VI G. RITORNO

Savona – Ivrea 45/22

Bergamo – Olbia 89/19

Tutto Cialde Lecco – Amatori&Union Milano 18/15

PROBIOTICAL Amatori Novara – Varese 19/12

Unione Monferrato – Amatori Capoterra 45/0

R.C. Piacenza in sosta.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 73, Amatori&Union Milano 64, Capoterra 58, Lecco 52, Bergamo 47, Piacenza 41, Savona 27, Varese 20, Ivrea 18, Novara 12, Olbia 8.

SERIE C PROMOZ. GIR. 4 – III G. RIT.

DR FERROVIARIA Spezia – San Mauro 15/18

Province dell’Ovest – Biella2 (posticipata al 14/5)

Volpiano – Rivoli 16/17

Rho – Stade Valdotain 33/10

CLASSIFICA: Rho punti 45, Stade Valdotain 39, San Mauro 30, RC Spezia 21, Rivoli 19, Volpiano 10, Biella2 (*) 7, Province dell’Ovest (*) punti 6.

(*) =Una partita da recuperare.

UNDER 19 II FASE/A – III GIOR. AND.

Biella – Pro Recco (posticipata al 14/5)

TKGROUP VII Torino – Unione Monferrato 25/29

CLASSIFICA: VII Torino punti 11, Unione Monferrato (*) 10, Biella (*) e Pro Recco (**) punti 0.

(*) partite da recuperare.

UNDER 19 II FASE/B – I GIORNATA

URP Alessandria – Amatori Genova 0/33

UR Riviera – Moncalieri 24/5

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova ed Union Riviera punti 5, Moncalieri ed U.R.P.Alessandria punti 0.

UNDER 17 INT. 1 ZONA 2 VI G. RITORNO

San Mauro – Amatori Genova 61/19

Unione Monferrato – Lainate 26/30

Amatori&Union Milano – Parabiago 29/26

CUS Torino – Province dell’Ovest 5/42

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 60, Province dell’Ovest 49, Parabiago 42, CUS Torino 36, San Mauro 32, Amatori Genova 31, Monferrato 19, Lainate punti 9.

UNDER 17 II FASE/A – II GIORNATA ANDATA

U.R.P. Alessandria – Biella 5/60

CUS Genova – Stade Valdotain 15/18

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain punti 9, Biella 6, CUS Genova 5, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 15 II FASE CONSOLIDAMENTO – XVII G.

Pro Recco/RC Spezia – Volpiano 8/38

UR Riviera – Unione Monferrato 5/26

URP Alessandria 1 – CUS Genova 1 22/15

URP Alessandria 2 – CUS Genova 2 38/29

San Mauro – Amatori Genova /Province dell’Ovest 28/22