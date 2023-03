Pirates ok contro i Giaguari Torino, prova convincente per il team di coach Giuso (FOTOGALLERY)

Per la prima giornata di ritorno in programma la scorsa domenica 26 Marzo, i Pirates hanno affrontato al Pirates Field i leader della classifica del girone, quei Giaguari Torino che all’andata avevano inflitto una sconfitta pesante, almeno in termini numerici per 25 a 2, al team guidato dal Coach Alfredo Giuso Delalba.

Le attese erano importanti per capire la reale forza e la solidita’ soprattutto psicologica dei team pirata e per capire anche se i Giaguari, potevano ambire al ruolo di ammazza campionato.

Le risposte sono arrivate. I Pirates hanno battuto meritatamente i Giaguari , dimostrandosi un team equilibrato, quadrato e solido anche mentalmente. Vogliamo ricordare che il team torinese era da 3 anni che non perdeva in regular season e che in questo inizio di stagione non aveva ancora subito un touchdown. I Giaguari non escono affatto ridimensionati dal match perso ma, devono fare sicuramente mea culpa per aver sottovalutato colpevolmente il team ligure. Possiamo anche affermare che il team piemontese e’ sempre favorito per la corsa al titolo ma , dopo questa sconfitta, ha scoperto che ci sara’ una rivale in piu’ sulla sua strada.

Spalti gremiti , terreno di gioco come pochi in Italia, con tracciatura permanente da football americano e clima non certo primaverile con nubi minacciose all’orizzonte.

I Giaguari partono fortissimo. Un lancio di oltre 50 yds colpisce profondo la difesa pirata che si salva con un recupero di #31 Leidi che placca il ricevitore sulle 20 yds liguri. La difesa ligure si riprende dallo scampato pericolo e blocca ogni tentativo torinese. Purtroppo per i Giaguari, un fallo di reazione sotto gli occhi dei ref, punisce un loro giocatore che viene espulso. I pirati ripartono in attacco ma, anche la difesa maculata fa buona guardia. I pirati vanno al punt con il # 99 Bologna, tra i migliori in Italia nel suo ruolo, che spedisce l’ovale sulle 10 yds giaguari.

Qui inizia lo show della difesa pirata “The Black Wall” che con il #25 Matarese , forza un fumble ( palla persa), ricoperto dal collega di reparto #42 Canto che consegna la palla al suo attacco. La offense ligure ringrazia ed e’ il # 15 Di Falco che riceve un pass corto da #1 Burato e segna. Trasformazione del #2 Raffaelli precisa.

Pirates 7 – Giaguari 0

I torinesi provano a ripartire , ma la difesa pirata blocca ogni tentativo. Punt e palla ai liguri. La offense pirata imbastisce un buon drive di corse e lanci e si avvicina alla meta. Ed e’ il #1 Burato che segna con una breve corsa . Trasformazione perfetta.

Pirates 14 – Giaguari 0

Mentre i liguri crescono, i piemontesi si disuniscono e vanno in confusione non riuscendo a muovere la catena anzi, vanno al secondo turnover con un intercetto del pirata #0 Rossi che blocca il lancio del regista avversario . Palla all’attacco ligure che rimane lucido e sfrutta la ghiotta occasione sempre con #1 Burato che entra in meta .

Raffaelli tra i pali ,trasforma.

Pirates 21 – Giaguari 0

Si attende una reazione dei maculati ma, al contrario, vanno sempre piu’ in confusione e nonostante il cambio in cabina di regia, provocano altri due turnover con un fumble perso ed un intercetto. Fortunatamente per loro , non producono grossi danni e si va al riposo. Fine primo tempo.

SI riprende e sono subito i Giaguari che escono dagli spogliatoi desiderosi a recuperare. E’ il #22 Ghio che mette i primi punti a tabellone con un ottima corsa di circa 30 yds conclusa in meta per i torinesi. Morelli centra i pali per la trasformazione .

Pirates 21 – Giaguari 7

Un segnale forte che sembra il preludio della riscossa maculata ma e’ solamente un fuoco di paglia. La difesa pirata segna ancora il territorio ed intercetta nuovamente il regista piemontese ,con il #31 Leidi uomo ovunque della difesa ligure. La offense pirata fa scorrere il tempo con continue corse che , la stanca difesa dei Giaguari, non riesce a fermare, mentre la offense maculata non trova sbocchi nella attenta difesa pirata.

Fine partita.

Una ottima partita dei Pirates, con i giocatori ed il coaching staff, determinati e concentrati , entrambi desiderosi di vendicare il risultato dell’andata. Dalla parte Giaguari un risultato che non ridimensiona assolutamente la loro forza e le loro qualita’ che , per chi scrive, li pongono sempre tra i favoriti alla vittoria finale. . I pirati si godono questa importante vittoria che li pone di fatto, soprattutto per come e’ maturato il risultato, quali veri contendenti dei piemontesi per la vittoria finale.

Per ora i Pirates sono primi nel girone in attesa della partita di sabato 1 Aprile dove i Giaguari scenderanno in quel di Chiavari contro i Dockers Levante , team in crescita e con ottime individualita che sicuramente potranno creare qualche problema al team piemontese. In caso di vittoria dei Giaguari, i piemontesi riprenderebbero la testa del girone per la migliore differenza punti negli scontri diretti.

Ora due settimane di riposo per i Pirates che riprenderanno il campionato Sabato 15 Aprile alle ore 21 con l’impegnativa trasferta a Chiavari contro i Dockers Levante per un derby attesissimo.