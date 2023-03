Calcio, Città di Savona. Prima visita del presidente Benucci al Bacigalupo, con lui anche l'imprenditore Ettore Serra

E' stata una sorta di passaggio di testimone tra i pattinatori e la dirigenza del Città di Savona quello vissuto oggi pomeriggio allo Stadio Bacigalupo.

Una pioggia quasi british ha infatti dato il benvenuto al presidente Benucci e ai soci, in missione per valutare la situazione dell'impianto a poche ore dalla pubblicazione della manifestazione di interesse da parte del Comune.

Un segno di grande prontezza e di celerità per ponderare al meglio le prossime mosse, già in parte annunciate durante l'incontro in settimana nei locali della Compagnia Pippo Rebagliati.

Da sottolineare anche la presenza di Ettore Serra, l'imprenditore torinese impegnato nel comparto dell'efficientamento energetico e delle energie rinnovabile.

Per Serra si è mormorata la possibilità di un sostegno al club, ma non è al contempo da sottovalutare anche la possibilità di una consulenza per i lavori che dovranno essere in futuro effettuati presso l'impianto biancoblu.