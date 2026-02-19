Giudice Sportivo | Prima Categoria. Week end ricco di squalifiche, l'elenco completo nei quattro gironi liguri

COMUNICATO UFFICIALE - PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 14/02/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 FORZA E CORAGGIO: Per la condotta di un proprio sostenitori il quale al fine di interrompere una promettente azione avversario lanciava sul tdg un altro pallone.
Euro 150,00 CELLA 1956: A fine gara alcuni sostenitori accedeva al TDG turbando e ritardando l'uscita dal TDG.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
RAVENNA DANIELE (LERICI F.C.)
PISTOIA FEDERICO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FIOCCHI FEDERICO (BRU.BORG.LUX): A seguito degli insulti proferiti da un avversario dalla panchina si alzava e lo colpiva con un forte schiaffo al volto, senza provocare conseguenze lesive.
MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO): Dopo aver commesso un fallo, colpiva con un calcio e spingeva un avversario che tentava di rialzarsi, senza provocare conseguenze lesive.
STURLESE LUCA (LERICI F.C.): Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FERRARI MICHELANGELO (BRU.BORG.LUX)
MARCHINI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.): A fine gara tenta di colpire un avversario con delle manate.
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)
MARTINO DANIELE (PANCHINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO): A fine gara andava testa a testa con un avversario dando una leggera spinta.
ROMANENGO PIETRO (COGORNESE): A fine gara protestava in modo eccessiva e plateale nei confronti del DDG.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CARLUCCIO CATALDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
REVELLO MATTEO FRANCESC (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE), BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO), BISIO ANDREA (MULTEDO 1930), RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN), MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971), PICASSO MATTEO (PANCHINA), GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO), SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO), CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA), PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.), MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977), CANTON ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN).
AMMONIZIONE (VII INFR)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE), CHERICI FABIO (MULTEDO 1930), BUSI MORRIS (PANCHINA), MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.), PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN).
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO), GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO), GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE), FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977), TORRINI LORIS (VELOCE 1910).
AMMONIZIONE (III INFR)
BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE), PAGANO JACOPO (CELLA 1956), SEMINO RICCARDO (G.S. GRANAROLO), TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN), CECON GIACOMO (OLIMPIC 1971), FEDRI CHAVEZ (OLIMPIC 1971), PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971), ALBANESE GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD), ENZI FABIO (VELOCE 1910).
AMMONIZIONE (II INFR)
BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE), GIANSOLDATI GIULIO (ATLETICO QUARTO), LO VECCHIO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE), CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO), MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO), DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE), LERZA FRANCESCO (CELLA 1956), BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE), CALZETTA MATTIA (LERICI F.C.), RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971), LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965), MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA), SERPE LUCA (TORRIGLIA 1977), RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN).
AMMONIZIONE (I INFR)
COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE), DONATO GIANLUCA (CELLA 1956), LIBERTI ANDREA (GOLIARDICA GENOVESE 1967), VICINI ELMO (LERICI F.C.), GJOKA RAMADAN (OLIMPIC 1971), COPPOLA ALEX (RABONA VIA DELLACCIAIO), ANGELOTTI GIACOMO (RIOMAIOR 1965), WINTOUR PHILIP (SAN LORENZO DELLA COSTA), MANCIOLI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD), SAVIGNANI RICCARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE), MURIALDO GEORDIE (SPERANZA 1912 F.C.), AVANZINO ALESSIO (TORRIGLIA 1977).
GARE DEL 15/02/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 PEGLIESE: Per la condotta dei propri tesserati i quali a fine gara rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose ritardandone l uscita dal tdg. Sanzione ridotta per le scuse successivamente presentate dal capitano.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/03/2026
SANGIACOMO LUCA (PEGLIESE): A fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose ritardando l'uscita del ddg dal tdg.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 05/03/2026
FOLLI PAOLO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUERRINI STEFANO MARIO (POLIS. PIEVE LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARENA GIOSUE (CADIMARE CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/03/2026
TULIMIERO MASSIMO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO): Dopo un fallo concesso alla società avversaria entrava sul tdg e spintonava con particolare vigoria un avversario portandosi faccia a faccia con lo stesso.
SQUALIFICA FINO AL 05/03/2026
MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (III INFR)
MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
BONATI PIERGIORGIO (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE): Espulso per doppia ammonizione, attendeva il ddg all’uscita del tdg e gli rivolgeva un espressione blasfema e alcune minacciose e ingiuriose.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO): Dopo essere stato ammonito dalla panchina per proteste rivolgeva al ddg un espressione ingiuriose.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
QUINONEZ PORTILLA PATRICIO JAVIER (ALTARESE 1929)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERINI RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE): A fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose.
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE): A fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose ritardando l'uscita del ddg dal tdg.
PUPPO MATTIA (PEGLIESE): A fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e blasfeme ritardando l'uscita del ddg dal tdg.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE), FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO), TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA), GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO), OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO), CROCE SAMUELE (CENGIO), LOBERTO VINCENZO (CISANO), MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923), COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO), CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO), ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE), MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA), ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO), BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO), PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS), AGOLLI DANIEL (CEPARANA CALCIO), GERINI DANIELE (CISANO), AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO), SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO), ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE), TARASENKO NIKITA (PEGLIESE), PRIMON MARTINO (POLIS. PIEVE LIGURE), LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA), MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA).
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SETTI DAVIDE (CISANO)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO), MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO), VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO), PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0), SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923), PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO), CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE).
AMMONIZIONE (III INFR)
GEROSA THOMAS (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA), BRISELLI VITTORIO (BOLANESE), DASCANIO LEONARDO (BOLANESE), TACCHINI LEONARDO (BOLANESE), SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968), VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO), CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.), REALE MATTIA (CENGIO), RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO), BALLABENE ANDREA (DINAMO SANTIAGO), MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE), POSENATO JUAN ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE), BOVE ROBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA), COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO), MAGGIORE ALESSANDRO (VIRTUS DON BOSCO).
AMMONIZIONE (II INFR)
BRIANO MATTEO (ALTARESE 1929), FURNO ALESSIO (BORGO INCROCIATI), PUGGIONI SAMUELE (CADIMARE CALCIO), ANTONELLI MIRKO (CISANO), OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO), COGOZZO YURI (F.C.LAVAGNA 2.0), SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO), CHIANTIA SIMONE (PEGLIESE), PISCHE ALESSIO (PEGLIESE), NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (POLIS. PIEVE LIGURE), TAZZER MARCO (POLIS. PIEVE LIGURE), BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI), RIZZO SONNY (SAN FILIPPO NERI ALBENGA), GIANELLI EDOARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975), SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO), KOLA KLEDI (VIRTUS DON BOSCO), TREVISIOL PIETRO (VIRTUS DON BOSCO).
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARO MATTIA (ANDORA 1966), MENINI MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS), ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.), DONATO ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.), FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO), RAGGIO MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0), SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0), PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE), MOLLAYMERI FRANCESKO (ONEGLIA CALCIO), FUSETTI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA), TRAVERSO ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO).