Calcio | 19 febbraio 2026, 11:25

Calcio | Pietra Ligure. Vassallo e Filadelli dopo la trasferta di Alessandria: "Un'esperienza che ci responsabilizza" (VIDEO)

E' un Pietra Ligure che, assaggiata la prima trasferta ufficiale fuori dai confini regionali, non vuole tornare indietro.

L'ambizione di rimanere ad alti livelli anche nelle prossime stagioni è stata chiaramente espressa dopo i 90 minuti di Alessandria dall'ala più giovane della dirigenza biancoceleste: il direttore sportivo Roberto Vassallo e il direttore generale Luca Filadelli.

Ora ogni energia sarà spesa in ottica campionato, con l'obiettivo di battagliare fino alla fine per la conquista del primato.

Lorenzo Tortarolo

