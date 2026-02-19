Giudice Sportivo | Promozione. Nel girone A fermati Pollero, Vinci, Mariani e Gorrino

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 15/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 MASONE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutta la gara rivolgevano al AA1 e alla terna in generale espressioni ingiuriose e minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 3/2026
PECORELLI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CURRI SALVATORE (PONTELUNGO 1949)
VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PASTORE PIETRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SCANU DANIELE (FINALE)
CHIANTARETTO ROBERTO (SANTERENZINA)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
MARIANI ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
CENDERELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)
MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DIVANO ANDREA (CALVARESE 1923)
FOPPIANO MAURO (LITTLE CLUB JAMES)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CALLONI RICCARDO (CAPERANESE 2015)
A seguito di una valutazione del ddg rivolgeva un espressione sarcastica prendendo la mano del ddg.
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
RAMELLA DANIELE (CAPERANESE 2015)
Dopo aver subito un fallo reagisce colpendo con una gomitata il petto di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
CALVI SAMUELE (MASONE)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VIOLA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GORRINO ANDREA (LEGINO 1910)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
BARDI ALESSIO (MASONE)
MACCIO LORENZO (MASONE)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
GIORGI FEDERICO (PRAESE 1945)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CHIARLONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
OWUSU ANSAH DERRICK (CALVARESE 1923)
RENDA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
DITILLO LUIGI (SANTERENZINA)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (XI INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
GARZON DANIELE (MASONE)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMENDUNI MATTIA (ALBISSOLE 1909)
CUKA LEONIDI (ALBISSOLE 1909)
DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
VITTORI YOURI (FINALE)
ANDREOLI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DI DONATO GIACOMO (LEGINO 1910)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
ACCARDO FEDERICO (MAGRA AZZURRI)
MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (SAMPIERDARENESE)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
COCCONI LUCA (ANGELO BAIARDO)
GIANNOCCARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)
CANONICA GABRIELE (FINALE)
MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)
LARCOMBE JOELE (LEVANTO CALCIO)
GALLOTTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (I INFR)
MATTIA GABRIEL (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MOSCATELLI GIANLUCA (ALBISSOLE 1909)
CATTARUZZA GABRIELE (ANGELO BAIARDO)
FOLCO VALENTINO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MAZZA NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LA ROSA NOAL (FINALE)
KANE RASSIDOU (LEVANTO CALCIO)
BENETTINI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)
VELASTEGUI LASCANO STEFANO (SAMPIERDARENESE)
OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)
ROLANDI MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)