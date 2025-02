Calcio, Prima Categoria. Golfodianese a -1 dalla vetta. Imperiese ko, l’Oneglia si interroga: "Ci siamo svegliati tardi"

L’Imperiese ci prova, ma l’Andora è più forte e porta a casa i tre punti. Altra domenica difficile per i ragazzi supportati in panchina dal presidente Simone Palumbo e dal giocatore Alessandro Ambrosini, che escono sconfitti 2-0 dal campo di una delle squadre più in forma del campionato. Una stagione complicata, fatta di rincorse e ostacoli, che oggi vede l’Imperiese penultima con 12 punti, poco sotto il Vadino F.C. La Virtus, invece, ha già preso un po’ di margine di 17 punti.

Ma il calcio non aspetta, e il calendario è pronto a presentare un’altra sfida: domenica 23 febbraio, al 'Francesco Salvo', l’Imperiese sfiderà la Golfodianese. Un match che, all’andata, si era trasformato in un colpo incassato: 6-0.

Dall’altra parte, la Golfodianese arriva sulle ali dell’entusiasmo. L’ultima gara contro il Mallare – fanalino di coda – è stata relativamente in discesa: 4-0, partita mai in discussione. E ora la classifica sorride: secondo posto con 41 punti, appena uno in meno della Baia Alassio. Il sogno del primato per i ragazzi di Danilo Vindigni è vivo.

"Potremmo parlare del traffico, della coda in autostrada e dell’arrivo all’ultimo minuto, ma non servirebbe a nulla, non si accampano scuse”, dice il dirigente Andrea Pagano. La realtà è che l’Oneglia si è accesa nel modo giusto, ma troppo tardi. L’Altarese ne ha approfittato, chiudendo la sfida sul 3-2. Eppure, con qualche attenzione in più, la gara poteva essere riequilibrata, e la rimonta iniziata portata a termine.

Pagano parla chiaro: “Buona gara, arbitrata bene. È sempre un campo difficile quello dell’Altarese. Dobbiamo riprenderci e ritrovare lo spirito di qualche domenica fa. Contro il Cengio sarà un’altra battaglia, ma dobbiamo farci trovare pronti”. I 19 punti in classifica sono una base solida che non spaventa più di tanto, ma serve ritrovare quel qualcosa in più per tornare a ingranare.