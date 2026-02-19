Calcio | Nolese, buona la prima nelle semifinali di Coppa, regolato 3-0 l'Alta Val d'Orba

La Nolese parte con il piede giusto nel girone di semifinale di Coppa Liguria, imponendosi con un netto 0-3 sul campo dell’Alta Val d’Orba, nello splendido impianto di Campo Ligure.

Mister Saccone sceglie la via del turnover massiccio, rivoluzionando l’undici iniziale rispetto alla gara di domenica contro il Sassello: ben 9 cambi dal primo minuto, con alcuni pilastri della squadra – tra cui Scalia, Roascio, Godena e altri titolari – lasciati a riposo. Una scelta che conferma la fiducia del tecnico nella profondità e nella qualità della rosa biancorossa.

Il primo tempo è intenso e combattuto, con l’Alta Val d’Orba organizzata e determinata a rendere complicata la manovra della Nolese, che deve lavorare con pazienza per trovare spazi senza però riuscire a sbloccare il risultato prima dell’intervallo.

Nella ripresa i biancorossi rientrano in campo con maggiore determinazione e al 55’ arriva il meritato vantaggio: Tassisto pennella un lancio lungo dalla trequarti che imbecca alla perfezione l’accorrente Ferlaino, bravissimo a coordinarsi e a calciare al volo di sinistro. Il pallone colpisce il palo e termina in rete, facendo esplodere la gioia nolese.

La Nolese continua a spingere e, dopo alcune occasioni non concretizzate, trova il raddoppio all’80’: Oliveri, al suo primo gol in maglia biancorossa, riceve palla dal limite, si accentra e calcia verso la porta trovando la traiettoria giusta alla destra del portiere, complice anche una leggera deviazione che rende imparabile la conclusione.

In pieno recupero, al 93’, arriva anche il tris che chiude definitivamente la gara: su un tiro di Godena il portiere respinge corto, Debenedetti è il più rapido ad avventarsi sul pallone e lo insacca d’esterno con un tiro potente che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

Una vittoria convincente, resa ancora più significativa dall’ampio turnover, che conferma la solidità del gruppo e la qualità dell’intera rosa nolese.

Prossimo appuntamento per i biancorossi l’11 marzo, quando affronteranno la Casellese tra le mura amiche del “Mazzucco”.