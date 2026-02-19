Giudice Sportivo | Eccellenza, sono dieci i giocatori fermati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 15/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 MILLESIMO CALCIO
Per condotta dei propri sostenitori i quali a fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
TERMINI GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
MOLINARI FABIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
CESARINI ALESSANDRO (FEZZANESE)
MOSCATO GABRIELE (FEZZANESE)
SGAMBELLURI DIEGO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MARRALE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARCIA TOMAS AGUSTIN (CARCARESE)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
SOFATO TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (XI INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
ROVEGNO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)
BECCARELLI FILIPPO (FEZZANESE)
CARUSO SIMONE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)
BARLETTA DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FRIULI FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
PARE DJIBRILL (SAN FRANCESCO LOANO)
CIRILLO ELIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
DE MATTEI GIOVANNI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
VENTURA DANIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CARTA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
RIZZO LUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
TRAVERSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BOVIO FILIPPO (MILLESIMO CALCIO)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)