Calcio, Prima Categoria B. La doppietta di Beani regala l'ultima vittoria al Savona, superata 2-1 una buona Vadese

VADESE - SAVONA 1-2 (31' e 59' Beani - 90' Ninivaggi)

46' inizia un lungo recupero per l'infortunio a Caredda

45' NINIVAGGI, BEL DESTRO DI PRIMA INTENZIONE, ACCORCIA LA VADESE!

43' riprendono a cantare anche gli Ultras, stagione di pura sofferenza per loro, ma il sostegno anche oggi non è mancato

43' pochi minuti in campo per Quintavalle, passerella per il capitano biancoblu, entra Mela

41' Beani - Brazzino, proseguono le mosse di Frumento

41' converge da sinistra e tira di destro Esposito, Trozzola c'è

39' Dalipi - Bruzzone ancora un cambio biancoblu

36' esce Rapetti, applauditissimo, al suo posto Riccardo Quintavalle

34' Vittori - Salis, cambio nella cabina di regia azzurrogranata

32' ancora cambio Vadese, Brando rileva Ndiaye

31' Cavallaro di prima intenzione, sfera di poco alta

29' tiro cross di Avanzi, Ndiaye arriva in ritardo sull'inserimento di testa

25' colpo al costato per Caredda, c'era un po' di apprensione iniziale, ma il centrocampista è uscito dal campo sulle sue gambe. Al suo posto entra Cavallaro

23' gioco interrotto, a terra Caredda

22' doppio cambio Vadese, entrano Vassallo e Maruca, escono Sarpa e Raffa

21' calcia da fuori Ninivaggi, blocca Porta

14' BEANI! ANCORA LUI! COLPO DA BILIARDO SUL SECONDO PALO, IL RADDOPPIO BIANCOBLU!

12' cambio Vadese, esce Signori, al suo posto Ninivaggi, Raffa si sposta in mezzo al campo

5' lavora sulla trequarti la Vadese, potrando al tiro dal limite Ndiaye, Porta abbranca la sfera

3' estirada di Caredda a calciare verso la porta, tiro debole per sorprendere Trozzola, difficile fare di più

1' via alla ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, vantaggio per gli Striscioni

44' due occasioni in pochi istanti per la Vadese, prima con Raffa e poi con Crocetta. Il La prima conclusione va sul fondo, sulla seconda blocca Porta

31' SAVONA IN VANTAGGIO! BEANI! IL CENTROCAMPISTA E' SOLO SUL SECONDO PALO, PIATTONE FACILE A SUPERARE TROZZOLA

29' si va subito dall'altra parte, Lanzarotti calcia alto da posizione favorevolissima!

27' BATTE RAFFA! SI ESALTA PORTA DISTENDENSOSI SULLA DESTRA, CHE PARATA!

25' RIGORE PER LA VADESE, TIRO DA FUORI DI SIGNORI, GHISO SEGNALA IL TOCCO DI MANO DI KUCI

21' ci prova anche Rapetti, questa volta di testa, torsione apprezzabile ma poco precisa

15' primo tiro dei biancoblu, è Bruzzone a incrociare rasoterra di mancino, Trozzola è bravissimo in allungo

7' buon lavoro di Crocetta al limite, sinistro a giro controllato nella traiettoria da Porta

5' calcio d'angolo per la Vadese, Ndiaye sottoporta non trova la deviazione a pochi passi da Porta

4' subito scaramucce da Xhuri e Rapetti, nessuno vuole tirare la gamba indietro nonostante la partita non abbia ripercussioni a livello di dinamiche di classifiche

1' si parte

PRIMO TEMPO

VADESE: Trozzola, Sarpa, Avanzi, Xhuri, Incorvaia, Vittori, Ndiaye, Mandaliti, Crocetta, Signori, Raffa.

A disposizione: Ceraolo, Salis, Vassallo, Maruca, Brondo, Brando, Ninivaggi, Romeo.

Allenatore: Saltarelli

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Beani, Apicella, Kuci, Lanzarotti, Di Roccia. Rapetti, Caredda, Bruzzone.

A disposizione: Barbara, Brazzino, Quintavalle, Panaro, Mela, Marrapodi, Dalipi, Cavallaro.

Allenatore: Frumento.

Arbitro: Ghiso di Savona