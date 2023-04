Calcio. Promozione. Il Pietra Ligure prepara la festa, ma c'è da superare l'ostacolo Ventimiglia: alle 15.00 biancocelesti in campo per il ritorno in Eccellenza

Il giorno del primo vero match point è finalmente arrivato per il Pietra Ligure.

Dopo il 2-2 di Carcare e il mezzo passo falso del Serra Riccò contro il Celle Varazze, la truppa biancoceleste, battendo il Ventimiglia, festeggerebbe l'immediato ritorno in Eccellenza dopo la mai digerita retrocessione dello scorso anno.

Un percorso praticamente perfetto sul quale Insolito e compagni puntano a mettere la ciliegina finale questo pomeriggio, quando al "Devincenzi" sbarcherà un Ventimiglia in salute e potenzialmente ancora in corsa per un piazzamento playoff; potrebbe anche bastare un punto (o addirittura perdere) in caso di pareggio o sconfitta del Serra Riccò, che sarà impegnato sul campo del Borzoli.

Esame Celle Varazze per una Sampierdarenese lanciatissima verso un piazzamento da top four, mentre nel savonese circoletto rosso sul match del "Ponzo" tra Bragno e Legino, a caccia di quei punti utili a blindare la permanenza in categoria senza passare dai playout.

Ultimissime chiamate per Baia Alassio, attesa dalla sfida casalinga con il Ceriale, e Golfo Dianese, impegnata tra le mura amiche contro la Carcarese, alle prese con una situazione di classifica alquanto precaria. Delicatissimo incrocio salvezza anche tra Ospedaletti e Campese, a completare il programma Praese-Soccer Borghetto.

Il programma: