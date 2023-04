Il calcio ponenetino piange la scomparsa di mister Giampiero Pesante

Il calcio ponentino è in lutto. A soli 48 anni è morto mister Giampiero Pesante, allenatore molto noto nel mondo del dilettantismo in provincia.

Nel dicembre del 2021 venne colpito da un infarto che gli provocò gravi danni cerebrali. Fu anche lanciata una raccolta fondi online per finanziare la riabilitazione con la mobilitazione di molte società sportive della zona.

Oggi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Giampiero non ce l’ha fatta.