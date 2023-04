Calcio, Aurora. Si chiude l'era Adami: "Porterò sempre con me questa esperienza"

Finisce dopo tre stagioni brillanti l'esperienza di mister Simone Adami sulla panchina dell'Aurora.

I gialloneri sono sempre stati protagonisti di campionati di buon profilo, seppur di fronte ci fossero avversari sulla carta più competitivi, sfiorando anche il salto di categoria attraverso i playoff.

Si chiude quindi un ciclo tecnico positivo sotto ogni aspetto, come conferma lo stesso allenatore valbormidese:

"Non sono mai stato bravi nei saluti - ha postato Adami - ma ci tenevo a scrivere due righe.

Abbiamo iniziato questo percorso tre anni fa, un percorso faticoso ma stupendo e pieno di soddisfazioni. Sul campo un quinto, un terzo e un secondo posto con finale play off (purtroppo persa). Fuori dal campo conoscendo e legando con persone fantastiche. Non dimenticherò mai questa esperienza e la porterò sempre con me.