Calcio. Eccellenza, Cairese sciupona al "Gambino": vince l'Arenzano nel finale, per i gialloblu si complica la corsa al secondo posto

ARENZANO - CAIRESE 1-0 (79' Pellicciari)

L'ARENZANO BATTE 1-0 LA CAIRESE NEL TURNO PRE PASQUALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. I gialloblu sciupano tantissime palle gol, rimanendo poi in dieci uomini a metà ripresa prima della rete di Pellicciari, che regala alla squadra di Corradi la seconda vittoria stagionale contro la formazione valbormidese, ora a -7 dalla Lavagnese seconda in classifica

93' l'Arenzano vicino al raddoppio in ripartenza, sta raschiando il fondo del barile la Cairese, che con l'uomo in meno non è più riuscita a organizzare azioni pericolose dalle parti di Faggiano

90' saranno cinque i minuti di recupero

87' Bablyuk salta in bello stile il diretto marcatore, ma ritarda il traversone finendo per concedere rimessa dal fondo all'Arenzano

83' Sassari forza la conclusione da fuori senza inquadrare lo specchio, doccia gelata per la Cairese, che aveva costruito, almeno fino all'espulsione di Boveri, tantissime occasioni per portarsi in vantaggio

79' ARENZANO IN VANTAGGIO. Pellicciari approfitta di un errato retropassaggio all'indirizzo di Moraglio per beffare con un tocco di rapina il portiere gialloblu, gol pesantissimo per la squadra di Corradi

74' Nonnis e Ordisci al posto di Berretta e Lazzaretti, Alessi inserisce forze fresche

73' Biancato stende Sassari nei pressi della linea laterale, giallo per il numero sette rossonero

71' sono letteralmente inconcepibili determinate decisioni/sviste arbitrali: una maglia che viene vistosamente trattenuta a un avversario sfugge ad arbitro e due assistenti, incredula tutta la tribuna...

69' Baroni calcia centralmente con Moraglio attento a controllare il pallone in presa bassa. Per il momento è Tona che scala leggermente all'indietro per dar supporto a Prato e Fontana

68' CAIRESE IN DIECI UOMINI: secondo giallo a Boveri, che stende Biancato all'ingresso dei sedici metri, la squadra di Alessi giocherà metà ripresa con l'uomo in meno

65' Pellicciari dal limite non impensierisce Moraglio, fase di gara sostanzialmente equilibrata

64' Rampini per Rossi, secondo cambio ordinato da Corradi

61' punizione tagliata di Fabbri che pesca la testa di Prato, non riesce il difensore gialloblu ad indirizzare la mira verso il centro della porta

56' Sassari scatena la corsa di Bablyuk sulla sinistra, appoggio in area a Zunino che ritarda la conclusione favorendo l'intervento della difesa genovese. Tantissime situazioni interessanti create dalla squadra di Alessi, a cui manca però il guizzo negli ultimi sedici metri

54' altra azione insistita da parte dei gialloblu, nell'Arenzano intanto entra Brini al posto di Metalla

51' Bablyuk in ritardo su Lorenzo Damonte, inevitabile il cartellino per il giocatore ucraino

50' da registrare, in ottica secondo posto, la vittoria in extremis della Lavagnese sul Baiardo: decisivo il rigore di Righetti proprio allo scadere

47' riflettori accesi per questa ripresa, che sembra ricalcare l'andamento del primo tempo, con la Cairese a fare la partita e l'Arenzano costretto ad agire più di rimessa

46' Tona recupera palla nel cerchio di centrocampo servendo sulla sinistra Fabbri, dribbling a rientrare e "puntata" in precaria coordinazione che è di fatto un passaggio a Faggiano

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

Si chiude dopo due minuti di recupero il primo tempo: più Cairese che Arenzano, ma al "Gambino" si resta ancora sullo 0-0

45'+1' un'altra occasione per la Cairese: Zunino trova in area Bablyuk, diagonale di prima intenzione che si spegne nuovamente oltre la linea bianca a centimetri dal palo destro della porta rossonera

45' ci prova anche Pellicciari, che converge da sinistra calciando di potenza verso lo specchio, l'estremo difensore gialloblu para a terra

44' da registrare anche la prima conclusione verso la porta da parte di Metalla, angolato il suo mancino, ma troppo debole per impensierire severamente Moraglio

43' Berretta gestisce alla perfezione una veloce ripartenza dei valbormidesi, pallone in area per Bablyuk che si libera al tiro trovando la pronta risposta di Faggiano, bravo a deviare la sfera sul fondo

42' in avanti l'Arenzano con la botta da fuori di Lupi, deviata in angolo da un giocatore gialloblu

41' Faggiano rischia grosso sul pressing di Zunino, che tocca solamente il pallone sul rinvio del portiere di casa

38' c'è il primo angolo del match anche a favore dell'Arenzano, si perde sul fondo il cross di Biancato dopo l'uno-due con un compagno di squadra all'altezza del lato corto dell'area di rigore

35' i gialloblu reclamano un penalty per un probabile tocco di mano sulla sassata dal limite di Sassari, Corellino fa cenno di proseguire, braccio attaccato al corpo secondo il direttore di gara

31' calcia invece Zunino con il sinistro, sfera smorzata dalla barriera prima dell'intervento risolutivo del portiere genovese

30' A. Damonte commette fallo su Fabbri, giallo e punizione interessante a favore della Cairese, sul pallone proprio l'ex Finale

29' Zunino difende palla in area prima della conclusione velenosa di Berretta, a centimetri dal vantaggio con la sfera che sibila nuovamente alla sinistra di Faggiano

27' prima verticalizzazione efficace da parte dei padroni di casa, Bablyuk in velocità riesce a rimontare su Pellicciari negando la conclusione al numero undici rossonero

22' finisce sul taccuino Lupi, un giallo per parte nel giro di pochi secondi

21' Boveri è il primo ammonito del match: proteste da parte dei gialloblu, per un metro diverso adottato dal signor Corellino di Genova, che pochi istanti prima non aveva sanzionato con il cartellino il fallo su Sassari lanciato in ripartenza.

20' sponda di Zunino per il destro da fuori di Sassari, tanta potenza ma poca precisione nella conclusione dell'attaccante gialloblu

18' per l'Arenzano non è facile sviluppare azioni lineari nella metà campo avversaria, attenta e applicata in fase di non possesso la squadra di Alessi

14' la prima vera palla gol è della Cairese: slalom speciale di Fabbri sulla destra dopo l'ottimo recupero palla di Berretta, cross con il contagiri per la testa di Tona, che incorna a botta sicura sfiorando letteralmente il palo alla sinistra di Faggiano

13' contrasto duro in area tra Tona e un giocatore rossonero, Corellino di Genova dà ragione al difensore di casa comandando semplice punizione a favore dell'Arenzano

12' Berretta si incunea in area di rigore portando a casa un altro corner, sempre Fabbri ad incaricarsi della battuta

7' Lazzaretti si coordina dal limite e calcia di collo pieno senza però inquadrare lo specchio, buon approccio alla gara da parte della formazione valbormidese

5' Fabbri imbuca in verticale per la corsa di Zunino, ci mette una pezza Piccardo che chiude la diagonale concedendo il primo tiro dalla bandierina alla Cairese

4' pressing alto da parte della squadra di Alessi che costringe il portiere Faggiano a rifugiarsi in fallo laterale

2' Arenzano in tenuta nera con richiami rossi, colori tradizionali gialloblu per la Cairese. Serata mite al "Gambino", buona presenza di pubblico in tribuna

1' inizia la gara!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ARENZANO: Faggiano, Damonte A., Damonte L., Rossi, Piccardo, Pirozzi, Biancato, Lupi, Metalla, Damonte Al, Pellicciari.

A disposizione : Vallarino, Rampini, Molinari, Cicirello, Meazzi, Galleri, Brini, Chiappino, Baroni

Allenatore : Corradi

CAIRESE: Moraglio, Fontana, Prato, Boveri, Tona, Berretta, Bablyuk, Lazzaretti, Sassari, Fabbri, Zunino

A disposizione : Rizzo, Brignone, Nonnis, Diamanti, Galli, Ordisci, Chiarlone, Piu, Cuka

Allenatore : Alessi

Arbitro: Corellino di Genova

Assistenti: Bautista di Genova - Preci di Savona