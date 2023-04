Calcio, Serie D: tra Vado e Sanremese esce ancora il segno X: Di Renzo e Capano dopo Scalzi e Panattoni, al "Chittolina" finisce 2-2

VADO - SANREMESE 2-2 (38' Di Renzo, 75' Capano - 8' Scalzi, 27' Panattoni)

Maresca di Napoli dice che per Vado-Sanremese può bastare così! 2-2 al "Chittolina"! Matuziani avanti con Scalzi e Panattoni nella prima mezz'ora, ci pensano poi Di Renzo e Capano a regalare un punto ai rossoblu, che rimangono a -5 dal secondo posto

91' Bingo dal limite chiude troppo il mancino, Tartaro fa ripartire l'azione dei suoi

90' tre minuti di recupero

86' Pellicanò si libera in area e mette in mezzo un pallone insidiosissimo sul quale è attento Fresia, bravo a risolvere una mischia nei pressi della linea

84' che botta di Mele dal limite e che parata di Tartaro! Pallone destinato sotto l'incrocio deviato con la punta dei guantoni in angolo

80' ultimi dieci di partita! Vado sulle ali dell'entusiasmo a caccia del ribaltone, ma la Sanremese non ci sta. Ancora un cambio per parte: Giannini si gioca la carta Pellicanò al posto di Aperi, tra le fila di casa staffetta Di Renzo - Bingo

76' Manno e Castelletto le mosse di Didu, escono Capra e D'Iglio

75' CAPANO! HA PAREGGIATO IL VADO! Lo Bosco lavora alla grande il pallone all'interno dei sedici metri, appoggio all'indietro per D'Iglio che con la coda dell'occhio libera al tiro dal limite l'ex Novara, mancino sotto l'incrocio dei pali su cui nulla può Tartaro. 2-2 al "Chittolina"

74' calcia con il destro il regista ex Chieri, pallone calciato direttamente sopra la traversa

73' Capra di mestiere si prende un'interessante punizione dal limite, Beppe D'Iglio sul pallone

70' si è affievolita la pressione del Vado dopo un buon avvio di ripresa, ma resta apertissima la sfida del "Chittolina"

68' dentro anche Rizzo, fuori Scalzi

67' doppio cambio anche per Giannini: entrano Nouri e Giacchino al posto di Panattoni e Riviera

65' un grande Tartaro riesce a respingere il sinistro di Capra deviato da un difensore biancazzurro, intervento prodigioso del portiere matuziano

63' entra Mele per Spanu, scala Ghigliotti nel terzetto difensivo, con Casazza largo a sinistra e Capano sul versante opposto

60' clamorosa tripla occasione per i matuziani! Prima ci vuole un super Fresia per respingere il sinistro di Scalzi destinato in buca d'angolo, sul tap in a porta praticamente sguarnita centra in pieno la traversa Aperi (se non andiamo errati), poi è Valagussa a calciare ancora verso la porta, trovando ancora la risposta del numero uno rossoblu

58' ha alzato il proprio raggio d'azione la squadra di casa, Sanremese comunque pronta a sfruttare le ripartenze per affacciarsi dalle parti di Fresia

57' Ghigliotti stacca più in alto di tutti sul traversone dalla destra di Capano, conquista angolo la squadra di Didu, calciato poi malamente da D'Iglio oltre la linea di fondo

54' nel Vado tocca a Capano, esce Cenci

52' mancino angolatissimo dell'autore dell'1-0, pallone a centimetri dall'incrocio

51' Bane in ritardo su Larotonda, ammonito il centrale rossoblu. Punizione per la Sanremese da posizione interessantissima per i piedi educati di Gagliardi e Scalzi

50' ancora Vado, con Capra che pesca Lo Bosco sul secondo palo, sponda all'indietro per Di Renzo anticipato di un soffio dall'uscita di Tartaro.

49' Lo Bosco in diagonale calcia a botta sicura, si immola letteralmente Maglione che compie un intervento difensivo di assoluto valore

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con la Sanremese avanti 2-1 sul Vado

43' Spanu mette in mezzo un pallone invitante per Ghigliotti, anticipato all'ultimo dalla diagonale difensiva di Mikhaylovsky, angolo per i rossoblu

38' DI RENZO LA RIAPRE! 1-2 VADO! Lo Bosco in velocità si presenta a tu per tu con Tartaro, bravo ad anticipare uno dei grandi ex di giornata, ma ci pensa poi Di Renzo, a porta sguarnita, a dimezzare lo svantaggio

35' Gagliardi soffia il pallone a D'Iglio e scatena il contropiede dei suoi, ennesimo appoggio per Scalzi che sfiora l'incrocio dei pali.

33' Scalzi a sinistra ha totale libertà di giocata e di conclusione, altro mancino a rientrare che Fresia controlla a terra.

29' da registrare completamente l'atteggiamento dei rossoblu in fase di non possesso, troppo passiva la squadra di Didu, che nel girone di ritorno aveva sempre espresso un gioco bel al di sopra di quello fatto vedere in questa prima mezz'ora

27' PANATTONI! RADDOPPIA LA SANREMESE! Gagliardi apre a destra per il solito Scalzi, cross basso nel cuore dell'area piccola dove il numero diciannove biancazzurro trova la zampata vincente che infila Fresia per la seconda volta

25' si rivede in tribuna anche Aldo Spinelli, sponsor del Vado dalla scorsa stagione

24' break matuziano con il rasoterra di Scalzi dai venticinque metri, Fresia attento al centro dei pali blocca il pallone

22' sta cercando di invertire il trend della gara la formazione di casa, Lo Bosco lanciato in profondità viene anticipato dall'uscita di Tartaro

20' eccola la prima azione manovrata da parte dei rossoblu: D'Iglio cambia gioco per Capra, che premia la sovrapposizione di Spanu, il cui traversone trova la testa di Di Renzo, abile ad anticipare il diretto avversario ma impreciso nell'incornata che finisce un paio di metri alta sopra la traversa

17' ci prova di testa Lo Bosco sulla punizione calciata da D'Iglio, Tartaro fa sua la sfera in presa alta

15' avvio complicato per la formazione di Didu, costretto a rivoluzionare la difesa viste le assenze di De Bode e Ropolo: a comporre il terzetto, oltre a Tinti, i due giovani Bane e Casazza

12' ammonito per simulazione Aperi, l'ex Vado si lascia cadere dopo un leggero contatto con Bane, Maresca di Napoli estrae il primo giallo del match

10' continuano a premere i biancazzurri, dalla bandierina Gagliardi opta per la soluzione corta che porta Larotonda al tiro dalla lunga distanza, sfera completamente fuori misura

8' SCALZI! SANREMESE IN VANTAGGIO! L'attaccante matuziano scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con il numero uno rossoblu spedisce il pallone nell'angolino basso, avanti la squadra di Giannini

7' punizione di Gagliardi dalla trequarti sinistra, traiettoria direttamente tra le braccia di Fresia che fa ripartire i suoi

5' fasi di studio in queste prime battute, giornata ventosa al "Chittolina", dove si registra una buona presenza di pubblico

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Giornata potenzialmente chiave per le sorti del girone A di Serie D, che mette in palio punti particolarmente pesanti e prestigiosi ai piani alti. Perché se il Sestri Levante è ormai prossimo a chiudere in testa il campionato, alle sue spalle Vado e Sanremese cercano tre importanti punti per la seconda piazza, coi biancazzurri avanti di cinque lunghezze sui rossoblù dopo l'ultimo turno.

Sul derby ligure di ponente gli occhi quindi non solo dei tifosi delle due squadre che scenderanno in campo al "Chittolina": in caso di propria vittoria in quel di Gozzano e contemporanea sconfitta della squadra di mister Giannini, i corsari tigullini festeggerebbe la matematica storica promozione in Serie C.

Ecco quindi le scelte dei due tecnici

VADO: Fresia, D'Iglio, Tinti, Capra, Lo Bosco, Di Renzo, Cenci, Ghigliotti, Casazza, Bane, Spanu.

A disposizione: Ascioti, Toskaj, Manno, Cenci, Bonanni, Capano, Mele, Lagorio, Bingo.

Allenatore: M. Didu

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Riviera, Maglione, Gagliardi, Aperi, Valagussa, Panattoni, Scalzi, Larotonda.

A disposizione: Bohli, Bechini, Del Barba, Giacchino, Aita, Owusu, Pellicanò, Rizzo, Nouri.

Allenatore: G. Giannini