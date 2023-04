Calcio. Tramonto di fuoco sull'Eccellenza. Al Riva c'è Albenga - Finale, la Cairese impegnata ad Arenzano

Nella cornice atipica del tardo pomeriggio, il campionato di Eccellenza si appresta a vivere la quintultima giornata di una stagione lunghissima.

Alle 18:00 scatterà la giornata numero 30 con i riflettori puntati sul Riva per il derby provinciale tra l'Albenga e il Finale.

Gli ingauni sono chiamati a riscattare il brutto pomeriggio di Busalla, mentre i giallorossi di Balleri dovranno necessariamente strappare una vittoria per evitare la possibile retrocessione matematica (salvo sorprese dalla procura federale sul caso Rapallo).

Resta accesa, invece, la lotta per il secondo posto, con la Lavagnese impegnata sul campo dell'Angelo Baiardo, e la Cairese a sperare in un possibile passo falso del team di Ruvo nel tentativo di accorciare le distanze. I valbormdesi dovranno però guardarsi dall'Arenzano (ore 19:00), in un match che si preannuncia dal pronostico apertissimo, complice la medesima e propositiva filosofia di gioco tra i tecnici Corradi ed Alessi.

Staccata, ma matematicamente ancorai in corsa, l'Imperia, di ritorno al Ciccione per il derby ponentino contro il Taggia.

Ecco il programma completo: