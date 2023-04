Bocce. Il derby tra Liguria e Piemonte accende la 70° Targa d'Oro di Alassio: "Legame indissolubile tra le nostre regioni" (FOTO E VIDEO)

Il derby tra Liguria e Piemonte ha rappresentato l'occasione migliore per tracciare il sentiero d'ingresso della settantesima edizione della Targa d'Oro, la manifestazione alassina tutta dedicata alle bocce.

Un evento che non sente i segni delle sette decadi alle spalle, come confermano gli oltre 1000 partecipanti che raggiungeranno Alassio in questo fine settimana di primavera.

Per la città del Muretto ha speso parole d'encomio il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, pronto a eleggere Alasso come autentica capitale di tutto il movimento.

Ad aprire con i primi accosti ci ha pensato il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, pronto a sottolineare l'importanza delle connessioni tra Liguria e Piemonte in ambito sportivo ed economico: destagionalizzare il turismo tramite lo sport resta infatti una parola d'ordine in ottica futura.

Il rivale diretto nei lanci di apertura è stato Angelo Vaccarezza, consigliere di Regione Liguria, seppur il politico loanese abbia condiviso in toto le considerazioni di Cirio. Il destino delle due entità regionali è infatti legato in maniera indissolubile. Le bocce metafora della politica? Una considerazione condivisa con il colpo più d'effetto.