Pallapugno. Bormidese, inizio di Serie A in salita: ko contro l'Araldica Castagnole

Inizio di campionato tutto in salita in Serie A per la compagine di pallapugno della Bormidese.

I savonesi, dopo lo stop nel debutto della scorsa settimana, vengono sconfitti in casa anche dall'Araldica Castagnole Lanze che passa con il risultato di 5-9.

La partita però è stata condizionata dalla forte pioggia scesa durante il match, con la sfida sospesa per più di un'ora sul punteggio di 5-5. Nella ripresa la Bormidese cede il passo ai piemontesi del DT Flavio Dotta e, grazie anche a qualche errore di troppo dei savonesi, porta a casa il match. Dutto e compagni restano così fermi a quota zero punti e nel prossimo turno proveranno a sbloccare la propria classifica a Cuneo contro l'Acqua San Bernardo Subalcuneo sabato 22 aprile alle ore 15.

BORMIDESE - ARALDICA CASTAGNOLE LANZE 5-9

Bormidese: Dutto, Panero, Mattiauda, Garro. DT: Caviglia e Navoni.

Araldica Castagnole: Parussa, Amoretti Vincenti, Bianco. DT: Dotta

Serie A Banca d'Alba - Seconda giornata

Pallapugno Albeisa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-1

Acqua San Bernardo San Biagio-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-8

Bormidese-Araldica Castagnole Lanze 5-9

Virtus Langhe-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 2-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Marchisio Nocciole Cortemilia 1-9



Classifica: Pallapugno Albeisa, Marchisio Nocciole Cortemilia e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 2; Bfm Macchine Agricole Canalese, Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo San Biagio e Virtus Langhe 1; Bormidese, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 0.



Terza giornata



Sabato 22 aprile ore 15

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bormidese



Domenica 23 aprile ore 15

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Virtus Langhe

a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Acqua San Bernardo San Biagio



Martedì 25 aprile ore 15

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole lanze-Bfm Macchine Agricole Canalese