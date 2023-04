Pallacanestro Alassio, iniziano i play off e la D sorprende in gara 1 di semifinale

UNDER 13: Chiuso in bellezza il girone A e ora play off

Campionato lungo e stimolante quello Under13 di questa stagione con 10 squadre al via in un girone A che comprendeva le formazioni del ponente ligure nella fascia costiera da Ventimiglia a Finale Ligure.

Nell'ultima giornata affrontiamo Maremola, in divisa Phoenix Suns, e dopo due quarti giocati maluccio, anche per merito della squadra di casa, riusciamo a rientrare in campo con maggiore concentrazione e attenzione facendo meglio ogni singola cosa.