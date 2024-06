Domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Alassio l'amichevole conclusiva del “Progetto Academy Italia"

La scorsa il Palazzetto dello Sport di Alassio ha ospitato l'amichevole di pallacanestro conclusiva del “Progetto Academy Italia" - con cui il Settore Squadre Nazionali della FIP vuole implementare l’attività sul territorio, con particolare attenzione alle categorie Under 13, Under 14 ed Under 15 - alla quale hanno partecipato le dodici migliori atlete liguri dell'annata 2009 e le dodici dell'annata 2010.