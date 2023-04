Calcio, Andora. Concluso il consiglio direttivo. Dimissioni per tre, ma il presidente Micucci si prende ancora due settimane di tempo

Si è tenuto oggi pomeriggio l'atteso Consiglio direttivo dell'Area Calcio Andora.

La squadra del presidente Micucci si è dimessa, ma lo stesso massimo dirigente si prenderà ancora due settimane di tempo per allestire un nuovo assetto societario, con l'obiettivo di terminare il proprio programma quadriennale.

Ecco il comunicato:

Oggi alle 14.30 si è riunito il Consiglio Direttivo dall'Area Calcio Andora per decidere i prossimi passi relativi alla gestione della società nella prossima stagione sportiva. Premesso che, considerando anche i tornei giovanili in programma a cavallo tra maggio e giugno si prevede la chiusura senza nessun debito/sospeso sotto il profilo economico gestionale per il sesto anno consecutivo, siamo soddisfatti dalla stagione che si avvia alla conclusione anche sotto il profilo sportivo che ci vede ancora impegnati con la Juniores, Pulcini 1° e 2° anno, Primi Calci e Piccoli Amici.

In merito alla situazione societaria, anche in considerazione dei numerosi articoli usciti sui mezzi di stampa locali negli ultimi giorni, i membri del Consiglio Direttivo sono stati chiamati ad esprimere le loro intenzioni su cosa intendono fare dopo la chiusura della stagione. Qui di seguito le dichiarazioni:

ONEGLIO SERGIO: "Ringrazio tutto il Direttivo per questa esperienza ma è mia intenzione dare le dimissioni dal Direttivo a decorrere dal 30.06.2023".

GUARDONE LUCA: "Come anticipato più volte è mia intenzione uscire dal Direttivo al termine della presente stagione, non appena ho adempiuto a tutti i miei compiti con la chiusura del bilancio, che penso di presentare all'assemblea dei soci entro il 15.07.2023".

LO RE ALFONSO: "Al momento confermo la mia intenzione di uscire dal Direttivo con la chiusura della stagione corrente".

MICUCCI GIUSEPPE: "Dopo una attenta riflessione di questi ultimi giorni, ho deciso che se il Consiglio Direttivo mi appoggia in questa fase delicata di transizione vorrei prendermi ancora due settimane per valutare una squadra di persone che mi possano affiancare nei prossimi due anni al fine di portare a termine il mio mandato quadriennale. A seguito delle dichiarazioni, tutto il Consiglio Direttivo ha confermato fiducia nel Presidente Micucci, confermando di rimanere in carica fino a fine stagione, e pertanto sospendendo tutte le richieste pervenute e rimandando ogni decisione definitiva alle prossime sedute".

Forza ANDORA!