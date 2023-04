Calcio. Prima Categoria, termina la corsa playoff della Spotornese: i biancazzurri ci provano fino all'ultimo, ma è il Pra a far festa e ad accedere alla fase regionale

PRA - SPOTORNESE 3-2 (40' Arcidiacono, 55' Arcidiacono rig., 66' Favorito - 65' Carminati, 89' Intili)

GAME OVER AL "BACICCIA FERRANDO": IL PRA SUPERA 3-2 LA SPOTORNESE E ACCEDE ALLA FASE REGIONALE DEI PLAYOFF

93' ammonito anche Ferrotti, ultimi scampoli per le speranze dei biancazzurri

92' giallo per Rejaibi, ancora tre minuti di partita

89' LA RIAPRE DI NUOVO LA SPOTORNESE! Intili ribadisce il pallone in rete dopo due respinte della difesa di casa, sarà un recupero incandescente!

88' Bianco è l'ultima mossa di Dorigo, ma scorrono inesorabili i secondi sul cronometro, Spotornese sempre sotto di due reti

87' ennesimo tentativo da fuori, questa volta ad opera di Polito, sfera docile tra le braccia del portiere di casa

85' Carminati si inserisce in area trovando la zampata che Lepri riesce a controllare senza problemi

83' super parata di Filippi sulla conclusione a botta sicura di Palagano, ultimi cambi nel frattempo: entrano Lione per Greco e Charles per Larosa

82' fioccano i cartellini, falli tattici da una parte all'altra che interrompono frequentemente il gioco

81' entra Rejaibi al posto di Gjoka, prova a ridisegnare la squadra il tecnico di casa dopo il rosso ad Arcidiacono

80' ultimi dieci minuti di partita, deve segnare due gol la Spotornese per agguantare almeno i supplementari

77' SECONDO GIALLO PER ARCIDIACONO, PRA IN DIECI UOMINI. Si infuria Odescalchi, fallo evitabile quello del numero sette giallonero, che ritarda l'uscita dal campo

75' tocca anche a Di Luca, esce Leotta

73' Colombino vicino al 3-2, si salva il Pra con l'intervento nei pressi della linea di Leotta. Dorigo inserisce anche Intili al posto di Crovella

71' entra Mukaj al posto di Carta, primo cambio ordinato da Odescalchi

66' TORNA SUBITO AVANTI DI DUE GOL IL PRA: questa volta è Favorito a gonfiare la rete sul calcio d'angolo di Arcidiacono, deviazione sotto misura che gela Filippi. 3-1 il nuovo parziale

65' CARMINATI LA RIAPRE! Il numero dieci risolve una mischia in area sul corner battuto dalla destra, svantaggio dimezzato al "Ferrando"

64' Greco costringe Lepri alla parata in tuffo, angolo per i biancazzurri

60' Orcino in mezzo forte e teso per la deviazione di P. Cosentino, sfera alta. Biancazzurri a caccia di un episodio per rientrare in partita

57' Dorigo si gioca la carta Polito, fuori Bogarin

55' ARCIDIACONO NON SBAGLIA, 2-0 PRA: destro ad incrociare che Filippi riesce solamente a toccare, sfera in fondo al sacco e doppio vantaggio giallonero. Si fa durissima per la Spotornese

54' è invece un fallo da rigore, secondo il direttore di gara, quello di Ottonello su Di Placido: il difensore biancazzurro colpisce la gamba del numero nove di casa nel tentativo di rinviare il pallone, Isnardi concede la massima punizione

52' gran pallone in verticale di Orcino per Colombino, traversone per la testa di Carminati che chiede un tocco di mano di un difensore giallonero, Isnardi fa ampi cenni di proseguire

51' deve ricompattarsi la Spotornese, che ha perso un po' le distanze in fase di non possesso. Il Pra vuole i chiudere i conti in fretta

50' ecco Palagano Cisternino che si incunea in area calciando in diagonale sul primo palo, Filippi risponde presente concedendo angolo alla squadra di casa

49' Spotornese costretta ad alzare il baricentro dovendo rimontare la rete di Arcidiacono, ma si aprono spazi interessante per le ripartenze dei genovesi, ora nelle condizioni ideali per potrebbe sfruttare qualità e velocità dei propri esterni

46' squadre di nuovo in campo, nessuna sostituzione durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

45'+1' sulla punizione di Greco calciata direttamente sul fondo si chiude il primo tempo. Pra avanti 1-0 sulla Spotornese, tra poco il racconto della ripresa

45' Arcidiacono ammonito dopo un duro scontro con un avversario, preso ormai di mira l'esterno giallonero dal pubblico di fede spotornese

44' ammonito per proteste mister Dorigo, si infiamma la gara in questo finale di primo tempo

41' non gradiscono l'esultanza del numero sette giallonero i tifosi biancazzurri, particolarmente irritati per il gesto rivolto dal giocatore proprio verso lo spicchio di tribuna occupato dai Drunkerz

40' ARCIDIACONO! PRA IN VANTAGGIO! Gran sinistro al volo sul cross dalla sinistra di Leotta, pallone in buca d'angolo su cui Filippi non può nulla.

35' Colombino mette in mezzo un pallone interessante che Carminati di testa non riesce ad impattare al meglio, sfera sul fondo

33' botta alla schiena per Ottonello e Di Placido, per entrambi non è comunque necessario l'intervento della panchina

31' Bogarin spara alle stelle dopo l'ottimo suggerimento di petto ad opera di Ferrotti, le conclusioni dalla distanza possono risultare un fattore importante nell'economia del match e della qualificazione alla fase regionale

29' Carta lanciato in profondità riesce a battere a rete, ma la diagonale difensiva di Ottonello evita guai peggiori alla porta biancazzurra. Angolo per i gialloneri

28' Arcidiacono forza il sinistro dal limite dell'area, non c'è precisione nella sua conclusione con Filippi cha lascia sfilare sul fondo

27' è un Pra fin qui piuttosto sornione, Odescalchi in panchina chiede segue con grande attenzione ogni movimento dei suoi

25' prende la mira anche Ferrotti, destro potente da fuori area che il numero uno giallonero blocca nuovamente in totale sicurezza

23' partita tattica, entrambe le squadre non vogliono scoprirsi lasciando spazi agli avversari.

22' Greco dalla lunghissima distanza lascia partire il primo tiro verso lo specchio della porta, Lepri in presa bassa controlla senza problemi

19' prima accelerazione di Arcidiacono sulla destra, porta a casa un tiro dalla bandierina il giocatore genovese

13' Bogarin è il primo ammonito del match, punita con il cartellino la seconda scorrettezza della gara dopo il battibecco con Arcidiacono

12' avvio tutto sommato equilibrato, la Spotornese è costretta a vincere (entro i supplementari, non sono previsti i calci di rigore) per poter accedere alla fase regionale. Pra con due risultati su tre entro il 120'

6' subito qualche piccola scaramuccia tra Bogarin e Arcidiacono, Isnardi di Albenga invita a mantenere la calma dopo soli cinque giri di lancetta

5' Colombino se ne va sulla destra, cross nel cuore dell'area dove Lepri, in uscita, mette tutti d'accordo

3' divisa tradizionale per il Pra, in tenuta giallonera. Opta invece per l'arancio fluo la Spotornese

1' si parte! Completamente gremita la tribuna del "Baciccia-Ferrando", giunti in massa da Spotorno anche i tifosi biancazzurri

PRIMO TEMPO

Formazioni:

PRA: Lepri, Arena, Leotta, Larosa, Favorito, Marchelli, Arcidiacono, Carta, Di Placido, Gjoka, Palagano

A disposizione : Zunino, Charles, Vacca, Mukaj, Di Luca, Seck, Rejaibi

Allenatore : Odescalchi

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Greco, Cosentino P., Ottonello, Bogarin, Orcino, Ferrotti, Carminati, Colombino

A disposizione : Piscitelli, Basso, Cosentino A., Chessa, Lione, Intili, Polito, Bianco, Tomasi

Allenatore : Dorigo

Arbitro: Isnardi di Albenga