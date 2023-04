Torneo delle Regioni, Under 17: Quarti equilibrati, Piemonte VdA-Lazio e Marche-Campania si giocano i due posti per la finale

Le semifinali di categoria: Piemonte VdA-Lazio al “Bertolotti” di Volpiano (To) e Marche-Campania al “Dino Marola” di Vinovo (To) in programma domani mercoledì 26 aprile alle 11.00. Come nell’Under 15 anche nell’Under 17, le uniche Rappresentative superstiti rispetto al 2019 sono le finaliste Lazio e Marche.

I risultati dei Quarti: Piemonte VdA-Friuli VG 2-1; Abruzzo-Marche 0-1; Campania-Bolzano 2-1; Lazio-Calabria 1-0

Grande equilibrio ed incertezza. Tutte e quattro le partite sono state tiratissime, solo successi con un gol di scarto.

La Campania torna tra le prime quattro d’Italia dopo tre edizioni. Il Lazio, detentore del titolo, si conferma in semifinale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni. Il Piemonte VdA non arrivava così lontano dal 2015. Le Marche per la terza volta negli ultimi quattro TDR riescono a centrare le semifinali.

Al termine dei Quarti di Finale si può affermare che tutte e otto le squadre avrebbero meritato il passaggio del turno ma il calcio richiede sempre un verdetto. Un dato curioso, sei degli otto gol sono stati segnati da giocatori al primo centro nel Torneo.

La Calabria è stata beffata dai campioni in carica del Lazio che all’ultimo istante con Fiore hanno centrato il gol della vittoria. Bellissima anche la sfida tra Piemonte VdA e Friuli VG, una gara giocata sul filo dell’equilibrio in cui gli episodi hanno fatto la differenza. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 28’pt, a metà ripresa il Friuli VG ha pareggiato con Tanzi. La rete decisiva è arrivata al 30’ con Mancino glaciale nel trasformare il rigore che ha decretato il passio del turno del Piemonte VdA. Alle Marche è bastata una rete di Pierluigi al 32’ per superare l’Abruzzo e assicurarsi un posto in semifinale. Più movimentata la sfida tra Campania e Bolzano. I campani hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con la firma di Del Prete. A 10’ dal termine Bolzano si è rifatto sotto con Gartner ma allo scadere Bracciofiore ha gonfiato la rete che ha lanciato la Campania in semifinale.