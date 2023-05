Finale, un successo il primo stage nazionale d'aikido per bambini e ragazzi fino ai 18 anni

Una prima volta di grande successo per il mondo dell'aikido nel Bel Paese quella di sabato 6 e domenica 7 maggio, a Finale Ligure, dove si è svolto per la prima volta in 59 anni di Aikikai d'Italia, uno stage nazionale interamente rivolto ai bambini e ai ragazzi fino ai 18 anni.

Numerosissimi i bambini e ragazzi partecipanti, da quelli dei dojo del savonese come Finale, Tovo San Giacomo e Garlenda (riuniti sotto la Polisportiva finalese) ma anche Albenga, dal resto della Liguria (Vallecrosia, Sanremo, Ventimiglia) fino a quelli di altre parti dello Stivale (Torino, Milano, Aosta, eccetera). Quando si parla di aikido non si tratta però solo di sport: è considerabile una vera e proprio forma d'arte, d'arte marziale, che fa bene a mente e corpo, anche e soprattutto nell'età dello sviluppo. Ecco perché la sezione aikido della Polisportiva del Finale, organizzatrice dell'evento che da quasi 30 anni opera sul territorio e nelle scuole, ci tiene in modo particolare a veicolare quest'arte marziale giapponese ai più giovani, perché essi ne possono trarre grande beneficio, come chiunque la pratichi. Tantissimi bambini e ragazzi hanno lavorato con grande energia sul tatami, sotto la guida di cinque diversi Maestri e oltre una decina di loro assistenti. Le attività sono cominciate sabato pomeriggio, dopo una breve presentazione di Silvia Puppo, Yudansha della nostra scuola aikido, il benvenuto del presidente della Polisportiva del Finale Stefano Schiappapietra e i saluti dell'Amministrazione Comunale portati a nome di tutti dal vicesindaco Andrea Guzzi.

La prima lezione è stata tenuta a tatami unico dal Maestro Roberto Vidimari, 3° dan e responsabile del dojo organizzatore dell'evento, lo Shin Ken di Tovo San Giacomo. Al termine di questa i ragazzi sono stati divisi in due gruppi, uno per i bambini dai 6 agli 11 anni, l'altro per i ragazzi dai 12 ai 18: ciascuno di questi gruppi ha quindi avuto l'occasione di fare due lezioni successive con due Maestri diversi. Si sono quindi avvicendati sul tatami il Maestro Roberto Bulzomì (6° dan, responsabile dei dojo di Vallecrosia e Sanremo), il Maestro Simone Braini (6° dan, responsabile del dojo di Ventimiglia), il Maestro Giampaolo Cenisio (6° dan, responsabile dei dojo di Finale e Garlenda) ed il Maestro Pietro Villaverde (7° dan Shihan responsabile del dojo di Torino).

Un breve momento è stato dedicato anche ai più piccoli tra i nostri aikidoka: il Maestro Roberto Vidimari, nell'intervallo tra le altre lezioni, ha portato sul tatami i bimbi dei corsi dai 3 ai 5 anni di Finale e Tovo, ciascuno accompagnato da uno Yudansha (cintura nera), che i bimbi hanno presto provveduto a mettere al tappeto. Un momento per loro emozionante e divertente: hanno saputo con coraggio mettersi in mostra davanti a decine di persone. Al termine di queste lezioni, i Maestri hanno tenuto una breve Embukai, (dimostrazione), e consegnato ai bambini dei nostri dojo di Finale, Tovo e Garlenda i diplomi relativi agli ultimi esami da essi sostenuti. Un momento di grande emozione per i ragazzi quello che li ha visti ricevere, durante un'occasione così importante, il proprio diploma.

Alla sera, la sezione finalese ha organizzato per i partecipanti allo stage, una cena presso il Villaggio di GiuEle, che successivamente ha intrattenuto bambini e ragazzi con i propri animatori. La domenica è invece iniziata con un bel discorso di apertura del sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, dopo il quale ad aprire le lezioni è stato il Maestro Giampaolo Cenisio a tatami unico. Poi i bambini e ragazzi sono stati di nuovo suddivisi in due gruppi per praticare con gli altri maestri.

La pausa pranzo è stata organizzata in collaborazione con il gruppo ricreativo "I nostri Vegi du Burgu": bambini, assistenti e Maestri si sono recati a piedi nel borgo per pranzare tutti insieme, lasciando tempo per il relax ai genitori. Nel pomeriggio si è poi ripartiti subito con i due gruppi separati con bambini e ragazzi ancora pieni di energia e grande entusiasmo, con tanta voglia di lavorare sul tatami.

La lezione finale è stata tenuta a tatami unico dal Maestro Pietro Villaverde, come sempre un onore per tutti vedere muoversi sul tatami uno Shihan, Maestro guida, letteralmente: un esempio da seguire. Il Maestro Villaverde ha anche organizzato l'Embukai finale, presentata dalla Yudansha Silvia Puppo. Questo per dare a bambini, ragazzi e genitori l'idea di quello che può essere il prosieguo della loro pratica, lo sviluppo dell'aikido nel tempo.

"Possiamo solo dire che siamo orgogliosi di aver avuto l'occasione di organizzare per la prima volta in Italia un evento di questa portata - spiegano dalla sezione Aikido della Polisportiva del Finale - e speriamo che questo sia solo il primo di una serie di eventi dedicati a bambini e ragazzi, cui speriamo si voglia dare sempre maggior attenzione in quanto essi sono e saranno il futuro dei nostri Dojo".