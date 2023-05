Calcio, Cairese. In archivio il 2022/2023: "Terzo posto meritato, grazie a mister Alessi e al suo staff"

Non bisognerà verosimilmente attendere ancora molto prima che la Cairese tracci la propria rotta nell'individuazione del tecnico che guiderà l'ambiziosa (si mormora) formazione che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza con ambizioni di altissima graduatoria.

La società gialloblu ha voluto però tracciare il punto dell'annata 2022/2023, ringraziando tutti i propri tesserati.

"Con il pareggio sul campo dell'Athletic Club Albaro, si è chiuso questo estenuante campionato di Eccellenza ligure: 34 partite (per fortuna la prossima stagione si tornerà ad un torneo a 16 squadre) spalmate in 9 mesi che, alla fine, ha visto la Cairese chiudere meritatamente al terzo posto a pari punti con l'Imperia, ma in vantaggio per via degli scontri diretti. Un risultato indubbiamente positivo che va al di là dei programmi di inizio stagione, alle spalle della straordinaria capolista Albenga e della Lavagnese, con cui abbiamo ingaggiato una lunga lotta per aggiudicarsi la seconda piazza, quella che garantisce il lasciapassare verso gli spareggi interregionali per la conquista di uno degli ulteriori sette posti in Serie D. A tutti i protagonisti gialloblù, in campo e fuori, vanno i doverosi e meritati complimenti per quanto fatto, con l'augurio che anche la prossima stagione, come è ormai consuetudine, veda la Cairese ai vertici del campionato di Eccellenza ligure e, perché no, in lotta per conquistare quella Quarta Serie che ormai, da tanti anni, abbiamo abbandonato. Infine, come Area stampa della Cairese, ci preme ringraziare per la precisa e puntuale collaborazione Mister Diego Alessi, insieme al suo secondo Daniele Scanu e al match analyst Michele Battistel augurando loro le migliori fortune professionali ed umane. Ai giocatori che hanno indossato con orgoglio e professionalità i nostri amati colori e a tutti i tifosi che, come al solito, ci hanno seguito con passione e competenza va un caloroso saluto ed abbraccio, dandoci appuntamento fra qualche settimana per iniziare, tutti insieme, una nuova stagione al seguito, e al fianco, della nostra amata Cairese!! Stay tuned e buona estate a tutti!