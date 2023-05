Calcio, Taggia. Il ds Benassi tra presente e futuro: "La salvezza un'impresa. La conferma di Biolzi? Quadro chiaro la prossima settimana"

In casa Taggia c'è giustamente la volontà di godersi ancora qualche giorno di festa e celebrare una salvezza che, a un certo punto della stagione, non appariva così scontata.

Per capire quali saranno però gli sviluppi in ottica Eccellenza 2023/2024, sarà necessario attendere ancora qualche giorno, come conferma il ds giallorosso Andrea Benassi:

"Ieri sera ci siamo ritrovati per celebrare e archiviare l'ultima stagione: un campionato complicato che ci ha visto inizialmente in difficoltà, per poi riuscire a risalire la china.

Un plauso va fatto ovviamente a mister Biolzi, una persona rara all'interno del mondo del calcio, ma al contempo non va dimenticato quanto Simone Siciliano ha costruito prima: purtroppo quando i risultati non arrivano è sempre l'allenatore il primo a pagare.

La precedenza di Biolzi al Taggia? Ci fa molto piacere, sappiamo che il mister è attenzionato anche da altri club, ma prima della prossima settimana non avremo particolari novità in tema di riconferme. Dobbiamo ancora sistemare alcuni passaggi a livello organizzativo: tra qualche giorno - chiosa Benassi - il quadrò sarà sicuramente più chiaro".