Ancora un successo per la Prima Divisione maschile del VBC Savona, i biancorossi si impongono in rimonta in casa del Carcare e mettono in cascina altri tre punti.

A passare in vantaggio è proprio la squadra valbormidese, poi i ragazzi di coach Mondelli iniziano a macinare gioco portando a casa i successivi tre set e la vittoria.

Terzo posto stabile, ancora due giornate per chiudere al meglio questa grande stagione.

GANDOLFO MARMI CARCARE – VBC SAVONA 1-3 (25-17 / 22-25 / 22-25 / 18-25)