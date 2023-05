Canottieri Sabazia. Sul Lago di Candia arriva un oro con Noemi Scordino

Weekend di gare all’insegna della prima tappa del circuito “Canoagiovani”. La manifestazione ha visto i baby canoisti cimentarsi, in due intensi giorni di gara, con agguerrite lotte in acqua alla conquista delle prestigiose medaglie di categoria, in attesa della finalissima che come di consueto andrà in scena a Caldonazzo a settembre.

Il Lago di Candia, già teatro di numerose manifestazioni nazionali, ha ospitato le rappresentativa del nord, sono scesi in canoa i campioni di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna, per un totale di oltre 300 atleti.

La Canottieri Sabazia ha partecipato con due atlete: Noemi Scordino e Olimpia Giusto. La Noemi si conferma e vince un magnifico oro sulla distanza dei 200 metri nella cat. Allieve, mentre sui 2000 sfiora il bronzo (quarta). Olimpia all‘esordio della nuova categoria Cadette A arriva sesta su entrambe le distanze.

Il prossimo impegno per gli atleti della Sabazia, sarà a Savona nell‘ambito della 14^ Festa del Mare dove è inserito il Campionato ligure sulla distanza dei 200 mt, oltre l‘esibizione di varie discipline quali Canoa Polinesiana, Dregon boat, Sup, Gozzo e Canottaggio. La manifestazione sarà organizzata dalla Canottieri Sabazia e la Lega Navale Italiana sez. Savona, collaboreranno anche la Was di Savona con le Canoe Polinesiane , le L.N.I di Albisola e di Finale e la Guardia Marina che curerà la sicurezza in acqua. Sara‘ presente con i ragazzi che hanno aderito al progetto „Adotta una Scuola „ l‘Istituto Comprensivo delle Albisole.