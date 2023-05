Calcio, Vado. Olivieri commosso: "Incredibile quanto costruito un due anni, la vittoria dei playoff è per Luca Tarabotto" (VIDEO)

Gianluca Olivieri è sempre stato schivo e restio nel testimoniare i propri sentimenti in pubblico, ma dopo il triplice fischio finale di Sanremese - Vado, il dirigente rossoblu non ha trattenuto l'emozione per la vittoria dei playoff al 120° minuti.

Il ricordo è subito volato a due anni fa, quando iniziò il processo di consolidamento che ha portato il sodalizio del presidente Tarabotto quasi alle soglie della Serie C.

Un pensiero speciale è stato dedicato al collega di mercato Luca Tarabotto, direttore sportivo rossoblu: