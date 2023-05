Calcio, Prima Categoria. Match point Pra per vincere i playoff, alle 11:00 il match con l'Anpi Casassa

Si concluderà nel primissimo pomeriggio la poule playoff di Prima Categoria.

Con la vittoria di Camporosso di domenica scorsa il Pra ha in mano il match point per portare a casa il salto in Promozione, seppur la porta non appaia definitivamente chiusa anche per la seconda in graduatoria.

I gialloneri di Odescalchi per poter festeggiare e scavalcare in vetta i rossoblu ponentini dovranno però battere alle 11:00 l'Anpi Sport e Casassa.

Nel match di ieri pomeriggio lo Sporting Club Aurora ha battuto 3-0 in trasferta la Calvarese.

La classifica: