Calcio, Cisano. La panchina a Rossano Porcella: "Ho trovato un gruppo di ragazzi con la mia stessa passione"

Rossano Porcella tonra a guidare una Prima Squadra.

Il tecnico è stato infatti scelto dal Cisano per guidare la formazione biancoblu nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

Il fuoco, nonostante una piccola pausa non si è spento, anzi, la volontà è di disputare una stagione da veri protagonisti.

"Del calcio non mi sono mai disinamorato - ha esordito il mister - ma avevo il bisogno di tornare a lavorare con una rosa che fosse sulla mia stessa lunghezza d'onda.

A quanto pare l'ho trovata, grazie all'entusiasmo che questi ragazzi mi hanno saputo trasmettere. Per me è fondamentale la mentalità, prendere il borsone la sera con entusiasmo e non come se fosse un peso o un dovere.

Sono felice di tornare in panchina e di farlo nel Cisano: penso ci siano infatti tutti gli ingredineti per disputare una stagione di prima fascia, altrimenti non mi sarei rimesso in gioco in questa maniera.

Mercato? Abbiamo già parecchie idee: quel che è certo è che costruiremo una rosa competitiva".