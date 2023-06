Si è interrotto il "silenzio radar" in casa Dego, per quanto concerne il fronte giocatori. I biancoblu hanno dato via alla prima tranche di conferme, battezzando di fatto il via della nuova stagione.

Sono sette i giocatori che continueranno a rimanere sotto la guida di mister Brignone.

Si parte ovviamente da capitan Mattia Monticelli, passando per Andrea Domeniconi, Ivan Monticelli, Cristian Ferraro, Francesco Briano, Antonio Gennarelli ed Edoardo Briano.