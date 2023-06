Pattinaggio artistico. L'andorese Vitoria Baldo incanta Trieste e vince l'oro. Il sindaco Demichelis: "Siamo tutti orgogliosi di te!"

Andora è in fesa per la bella affermazione che Victoria Baldo è riuscita a guadagnarsi nella gara disputata a Trieste alla World Skate Artistic International (categoria Cadette).

In Friuli Venezia Giulia è infatti arrivata una meritata medaglia d'oro, cartina tornasole di quanto la convocazione nella selezione azzurra FISR sia stata pienamente meritata.

Victoria è tesserata per il TM Roller Academy di Bologna, riuscendo a far collimare la passione per lo sport a risultati scolastici d'alto livello al Liceo Classico Giordano Bruno di Albenga.

Immediate sono arrivate anche le felicitazioni del primo cittadino andorese, Mauro Demichelis:

"Le più convinte congratulazioni all'andorese Victoria Baldo, Medaglia d'Oro per la categoria Cadette alla World Skate Artistic International di Trieste. Importante tappa del campionato mondiale di pattinaggio artistico. Un risultato frutto di talento, sacrificio e grande impegno. Brava! Siamo tutti orgogliosi di te!"