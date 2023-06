Calcio, Eccellenza. Classifica valorizzazioni giovani, primato Campomorone davanti all'Albenga. Quarta la Cairese

La fine della regular season nel campionato di Eccellenza ha permesso al Comitato Regionale Ligure di stilare la graduatoria definitiva riguardante il progetto di valorizzazione degli Under.

A prevalere nella graduatoria è stato il Campomorone Sant0Olcese, seguito dall'Albenga e dall'Angelo Baiardo. Quarto posto per la CAirese

U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE 136,80 - 114,00 22,80

A.S.D. ALBENGA 1928 93,60 - 78,00 15,60

U.S. ANGELO BAIARDO 91,20 76,00 15,20

A.S.D. CAIRESE 82,80 69,00 13,80

S.C.D. RIVASAMBA H.C.A. 68,40 57,00 11,40

A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB 64,80 54,00 10,80

S.S.D. IMPERIA CALCIO SRL 51,60 43,00 8,60

A.S.D. BUSALLA CALCIO 36,00 36,00 0,00

U.S.D. LAVAGNESE 1919 19,20 16,00 3,20

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO 14,40 12,00 2,40

SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO 7,20 6,00 1,20

VOLTRESE VULTUR SSDARL 0,00

Sono escluse dalla graduatoria le sotto indicate Società che incorrono nelle esclusioni dalla classifica ai sensi del punto 4./a) e/o del punto 4./b) del Regolamento, i quali prevedono che non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato; b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;

U.S.D. CANALETTO SEPOR

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

F.B.C. FINALE

A.S.D. FORZA E CORAGGIO

SSDRL RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

A.S.D. TAGGIA